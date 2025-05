E all’improvviso l’estate | Toscana 1 maggio in spiaggia costa presa d’assalto

maggio 2025 – Qualcuno si è goduto il bel tempo soltanto solamente per un giorno, dovendo poi lavorare il venerdì. Altri invece rimarranno sulla costa per tutto il ponte, che si chiude domenica 4. Tutti hanno scelto il mare nella giornata del primo maggio. In Toscana le spiagge sono state prese d'assalto in questa mini vacanza che sa d'estate. FOTO UMICINI Il sole a picco, le temperature davvero quasi estive non hanno lasciato spazio a esitazioni. Chi ha potuto è partito per la costa. E lo si è visto fin dalla mattina, con code e rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno in direzione mare.Spiagge toscane, interventi per oltre 2,8 milioni di euro: mappa e dettagli di tutti i lavoriTutta la costa Toscana ha registrato ottime presenze. Dalla Versilia alla costa pisana, fino a quella livornese fino all'Isola d'Elba.

