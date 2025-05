Durazzano un’idea che potrebbe diventare realtà | la fusione delle due squadre

potrebbe realizzarsi nel prossimo futuro e riportare alla vita una realtà che ha scritto alcune delle pagine più belle del calcio dilettantistico sannita.Dopo la Ferrini che ha ripreso vinta nella stagione appena conclusa con un lusinghiero piazzamento nei play off, potrebbe essere la volta dell'Alba Durazzano.L'unione delle due realtà presenti sul territorio: il Durazzano del presidente Di Nuzzo, fresco di play off in Prima categoria e con due promozioni alle spalle, e l'Alba cara al vecchio patron Crisci.Una scelta che potrebbe anche avere un senso, un paese così piccolo come Durazzano, potrebbe pensare di avere una squadra che rappresenti l'unione di due forze vincenti. un'idea, appunto. Manca la conferma così come mancano una serie di dettagli per capire se c'è la possibilità di chiudere questo cerchio: capire come si chiamerebbe la squadra e a quale categoria prendere parte.

