Duolingo sostituisce i lavoratori con l’intelligenza artificiale l’azienda sarà AI First

Duolingo diventerà un'azienda "AI First". Lo ha annunciato il Ceo Luis von Ahn, in una mail inviata ai dipendenti e condivisa anche sul proprio profilo LinkedIn. Questa espressione si traduce principalmente in una nuova politica riguardo l'assunzione di collaboratori esterni.Prima di chiedere alla dirigenza la possibilità di assumere nuove persone, i team di Duolingo dovranno dimostrare di aver fatto tutto il possibile per automatizzare i processi di creazione dei contenuti attraverso l'intelligenza artificiale. Una politica molto simile a quella già attuata nei mesi scorsi da Shopify.La nuova struttura di DuolingoNella mail, von Ahn spiega che Duolingo rimarrà un'azienda profondamente legata ai propri dipendenti, ma chiarisce anche che non è più sufficiente utilizzare l'intelligenza artificiale come semplice mezzo per migliorare la produttività.

