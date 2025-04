Inter-news.it - Dumfries: «Orgoglioso dell’Inter, energie dopo l’ultima settimana!»

ha vinto il premio Player of the Match dell’UEFA, per la sua prestazione in Barcellona-Inter: doppietta al rientro da titolare. La sua intervista nel post partita di Inter TV.DUE GOL AL RIENTRO – Denzella doppietta in Barcellona-Inter: «È stata una bella partita, sono moltodella squadra perchétre sconfitte ripartire così non è facile. Però sono molto, adesso guardiamo davanti. Non era facile, perché la scorsaè stata un brutto episodio per noi. Però siamo forti, abbiamo parlato insieme e sono moltoper l’energia e per tutto quello che abbiamo fatto oggi. Adesso, con energia, guardiamo al Verona e poi al Barcellona».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «!»)© Inter-News. 🔗 Inter-news.it