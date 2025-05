Dumfries l’imprescindibile dell’Inter e quanti gol da calcio da fermo!

Dumfries è stato l'eroe nerazzurro della serata di Barcellona. L'esterno olandese, grazie ai 2 gol e all'assist, ha vinto il premio di miglior giocatore della partita, nonostante le giocate fenomenali di Lamine Yamal. La sua fisicità e la sua abilità di incidere sui calci piazzati lo rendono un giocatore imprescindibile per l'Inter.LA PRESTAZIONE – Lo spettacolare 3-3 tra Barcellona e Inter verrà ricordato quasi certamente dai tifosi nerazzurri negli anni avvenire, a prescindere da come andrà a finire il ritorno. In particolare, uno dei protagonisti della gara non potrà facilmente dimenticarsi di una notte così: Denzel Dumfries, l' MVP della partita. Il laterale olandese, trascinatore dei nerazzurri con 2 gol e l'assist per la rete di Marcus Thuram, si consacrato come uno dei migliori esterni in circolazione nella gara del Montjuic.

Dumfries impenna il suo valore: l’esterno dell’Inter comanda la classifica dei prezzi. Ecco quanto vale - di RedazioneDumfries è l’esterno più caro della Serie A, quanto vale l’esterno nerazzurro: dietro di lui c’è un altro ex Inter La classifica dei terzini destri più preziosi della Serie A, stilata da Transfermarkt, conferma l’ottimo momento di Dumfries con l‘Inter, al primo posto con un valore di circa 28 milioni. Alle sue spalle c’è Dodò della Fiorentina, che è al primo posto con 28 milioni. 1) Dumfries – 28 milioni 2) Dodo – 22 milioni 3) Bellanova – 20 milioni 4) Di Lorenzo – 15 milioni 5) Savona – 14 milioni 6) Rensch – 12 milioni 7) Jimenez – 10 milioni -) ... 🔗internews24.com

Dumfries esulta dopo Feyenoord Inter: la grande gioia dell’esterno nerazzurro – FOTO - di RedazioneDumfries interviene sui social dopo Inter Feyenoord, il post su Instagram che scatena i fan Dumfries si è espresso così su Instagram dopo Inter Feyenoord, che ha sancito la qualificazione dei nerazzurri ai quarti di Champions League. IL POST – «Good performances over the two legs, got the job done. Through to the quarter-finals» Raggiunto dai microfoni di Ziggo Sport, Dumfries si è espresso così sulla vittoria dei nerazzurri: «Penso che abbia giocato con coraggio. 🔗internews24.com

Dumfries: «Ottima prestazione dell’Inter! Serve concentrazione» - Denzel Dumfries è stato ancora una volta tra i migliori della partita vinta dalla sua Inter contro il Feyenoord. L’esterno ha rilasciato una breve intervista per UEFA.TV nel post-match. VITTORIA! – L’Inter ha superato l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord con il risultato di 2-0. Denzel Dumfries non ha segnato, ma è stato comunque decisivo per il successo nerazzurro in terra olandese. 🔗inter-news.it

