Dumfries Inter fa la guerra al Barcellona e mostra al mondo perché non ha paura di nessuno | Nemmeno ad Appiano si aspettavano un impatto così… Il retroscena

Dumfries Inter – «È vero quanto si dice di quel muso perennemente arrabbiato: per Denzel Dumfries non è una posa, lo hanno disegnato così per davvero.

Infortunati Inter, il CorSport fa il punto: «Dumfries può recuperare per il ritorno di Champions, Taremi invece…» - di RedazioneInfortunati Inter, il CorSport fa il punto: «Dumfries può recuperare per il ritorno di Champions, Taremi invece…» Cosi il quotidiano romano Cosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport sugli infortunati in casa Inter: «Se il Bayern conta di alleggerire la lunga lista degli indisponibili convocando Coman e Pavlovic per i quarti di ritorno, Simone nelle ultime ore ha incassato una buona notizia e non dispera che il quadro migliori ulteriormente verso fine settimana. 🔗internews24.com

Infortunio Dumfries, Inter preoccupata per l’esterno: cosa fa temere Inzaghi - di RedazioneInfortunio Dumfries, Inter in allarme per l’esterno olandese: come stanno le cose per il calciatore Infortunio Dumfries, l’Inter continua a vivere con apprensione il periodo riguardante l’esterno destro olandese. E’ difficile che il calciatore possa tornare a disposizione di Simone Inzaghi prima del mese di maggio. LA SITUAZIONE – «È improbabile che rientri prima di maggio, ancora alle prese con la distrazione al bicipite femorale della coscia destra, rimediata durante il match con l’Atalanta. 🔗internews24.com

Inter-Roma 0-1, pagelle: centrocampo, dove sei? Sommer fa il possibile. Finalmente Dumfries! - L’Inter perde 0-1 contro la Roma a San Siro e rischia di compromettere anche lo scudetto, in attesa del Napoli impegnato questa sera. Male la gestione della palla nel primo tempo, la squadra è inspiegabilmente spaccata in due. L’atteggiamento dei due YANN SOMMER 6 – Uno dei pochi se non l’unico veramente a salvarsi. La Roma ha attaccato nonostante il gol di vantaggio, ma il numero 1 dell’Inter tiene a galla la squadra fino all’ultimo. 🔗inter-news.it

Champions League, Barcellona-Inter 3-3. Decisivo il ritorno a Milano - Inzaghi: Grande soddisfazione per una grande prova; Napoli, Conte sfida l'Empoli: Le insidie ci sono in ogni gara, con l'Inter guerra di pressione; LIVE - Inzaghi: Più che tensione c'è orgoglio. Per domani a parte Dumfries e Zielinski ci saranno tutti; Dumfries compie 29 anni, l'Inter lo festeggia: Locomotiva instancabile, forza della natura e grinta da vendere. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter-Barcellona: Dumfries brilla con doppietta e assist, Lamine Yamal protagonista - Dumfries decisivo con due gol e un assist, mentre Lamine Yamal mette in difficoltà la difesa dell'Inter. Inzaghi soddisfatto del risultato. 🔗msn.com

Inter-Barcellona 3-3: Dumfries e Lamine Yamal protagonisti nella semifinale di Champions - L'Inter strappa un pareggio a Barcellona, con Dumfries e Lamine Yamal in evidenza, mantenendo vive le speranze di finale. 🔗msn.com

Inter, il sogno finale è ancora vivo: a Barcellona finisce 3-3 con show di Dumfries, si decide a San Siro - Inter con un grande cuore a Barcellona, finisce 3-3 a Montjuïc: si decide a San Siro chi andrà in finale di Champions ... 🔗fanpage.it