Dumfries Inter arriva il messaggio da brividi dopo Barcellona | il post fa sognare i fan – FOTO

Dumfries Inter, ecco arrivare il messaggio da birividi dopo la partita contro il Barcellona, vediamo la foto del nerazzurro che emoziona i fanDenzel Dumfries fa sognare i fan, già – Intervenuto per Inter Tv ai margini della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona – l’esterno aveva scelto parole di fuoco: «Bella partita, sono molto orgoglioso della squadra. dopo 3 sconfitte ripartire così non era facile. Sono molto orgoglioso. Guardiamo avanti». E ancora: «La scorsa settimana è stata una settimana brutta per noi. Siamo forti e ci siamo parlati. Sono molto orgoglioso per l’energia e per quello che abbiamo messo in campo. Guardiamo al Verona e poi al Barcellona». Bene, lo stesso Dumfries ha poi rincarato la dose, caricando compagni e ambiente Inter in previsione della partita di ritorno tramite i propri profili social. 🔗 Internews24.com - Dumfries Inter, arriva il messaggio da brividi dopo Barcellona: il post fa sognare i fan – FOTO , eccore ilda birividila partita contro il, vediamo la foto del nerazzurro che emoziona i fanDenzelfai fan, già –venuto perTv ai margini della semifinale di andata di Champions League contro il– l’esterno aveva scelto parole di fuoco: «Bella partita, sono molto orgoglioso della squadra.3 sconfitte ripartire così non era facile. Sono molto orgoglioso. Guardiamo avanti». E ancora: «La scorsa settimana è stata una settimana brutta per noi. Siamo forti e ci siamo parlati. Sono molto orgoglioso per l’energia e per quello che abbiamo messo in campo. Guardiamo al Verona e poi al». Bene, lo stessoha poi rincarato la dose, caricando compagni e ambientein previsione della partita di ritorno tramite i propri profili social. 🔗 Internews24.com

