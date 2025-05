Dumfries ammette | Difficile difendere con il Barcellona ma abbiamo un vantaggio

Dumfries si è espresso sul momento dell’Inter e sul pareggio maturato contro il Barcellona: le dichiarazioni dell’esterno olandeseDumfries applaude l’Inter dopo il pareggio contro il Barcellona e ammette le difficoltà nello sfidare i catalani. Le parole a CBS Sports:APPROCCIO – «Il nostro approccio alla gara? E’ stata una settimana Difficile, con tre sconfitte, sapevamo di dover lasciare tutto sul campo e dimostrare che siamo l’Inter. Lo abbiamo fatto molto bene, sono orgoglioso della squadra perché tornare così dopo tre ko non è facile. E’ lo spirito che serve e siamo molto orgogliosi. Ora analizzeremo cosa abbiamo fatto, ma siamo forti in difesa e contropiede. abbiamo il Verona e poi ci concentreremo sulla partita dopo. Sicuramente il Barcellona ha degli esterni con grande qualità individuale. 🔗 Internews24.com - Dumfries ammette: «Difficile difendere con il Barcellona, ma abbiamo un vantaggio» si è espresso sul momento dell’Inter e sul pareggio maturato contro il: le dichiarazioni dell’esterno olandeseapplaude l’Inter dopo il pareggio contro ille difficoltà nello sfidare i catalani. Le parole a CBS Sports:APPROCCIO – «Il nostro approccio alla gara? E’ stata una settimana, con tre sconfitte, sapevamo di dover lasciare tutto sul campo e dimostrare che siamo l’Inter. Lofatto molto bene, sono orgoglioso della squadra perché tornare così dopo tre ko non è facile. E’ lo spirito che serve e siamo molto orgogliosi. Ora analizzeremo cosafatto, ma siamo forti in difesa e contropiede.il Verona e poi ci concentreremo sulla partita dopo. Sicuramente ilha degli esterni con grande qualità individuale. 🔗 Internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Udinese-Milan, Runjaic: “Difficile difendere contro questa squadra” - Kosta Runjaic, tecnico bianconero, ha parlato a 'DAZN' al termine della sfida Udinese-Milan, 32^ giornata della Serie A 2024/2025 🔗pianetamilan.it

TNA: L’ex WWE Dolph Ziggler ammette che fu difficile baciare Lana di fronte a Rusev - Le storie di triangoli amorosi nel wrestling possono essere complicate, soprattutto quando le persone coinvolte sanno che la loro relazione sullo schermo potrebbe non essere reale. Può essere difficile convincere i fan che la relazione è genuina. Il wrestler Nic Nemeth, noto anche come Dolph Ziggler, ha parlato della sua esperienza in una storyline con Lana e Rusev nel 2015. Ha detto di sentirsi ricompensato dall’azienda per essere stato abbinato a Lana. 🔗zonawrestling.net

Ancelotti: «Difficile convincere Vinicius a difendere? Abbiamo parlato con tutti, il chip è cambiato» - La conferenza stampa di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid. Domani la sfida in casa del Betis valida per la 26esima giornata de La Liga. Leggi anche: Fabian Ruiz: «Ero incerto nel trasferirmi a Napoli, ma la fortuna è stata avere Ancelotti in panchina» Ancelotti: «Dopo la partita contro l’Atletico, il miglioramento difensivo è stato evidente» Come sta andando la squadra in vista della partita contro il Betis? «Siamo arrivati ??con una buona dinamica. 🔗ilnapolista.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dumfries ammette: «Difficile difendere con il Barcellona, ma abbiamo un vantaggio». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Dumfries e l’ammissione in diretta: “Per me è stato difficile” - Doppietta per Denzel Dumfries al Montjuic decisiva per il 3-3: le parole dell’olandese. Si è da poco conclusa la sfida tra Barcellona ed Inter, incontro valevole per la semifinale d’andata di Champion ... 🔗informazione.it

Inter, Dumfries ammette: "La strada del ritorno è più dura del previsto. Ma non mi fermerà" - Denzel Dumfries non ha alcuna intenzione di mollare. L'olandese si è infortunato nel match di Bergamo contro l'Atalanta che l'Inter ha vinto 2-0 e ha accusato una distrazione al bicipite femorale. 🔗tuttomercatoweb.com

Inter, Dumfries ammette: "La strada del ritorno è più dura del previsto. Ma non mi fermerà" - Denzel Dumfries non ha alcuna intenzione di mollare. L'olandese si è infortunato nel match di Bergamo contro l'Atalanta che l'Inter ha vinto 2-0 e ha accusato una distrazione al bicipite femorale. 🔗m.tuttomercatoweb.com