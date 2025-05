Dumfries a Inter TV | Non era facile ripartire così dopo 3 sconfitte siamo forti e ci siamo parlati

Inter, Denzel Dumfries, ha voluto dire la sua dopo il pareggio nella semifinale d’andata di Champions contro il BarcellonaIntervenuto nel corso del postpartita di Barcellona Inter, semifinale d’andata di Champions League terminata sul 3 a 3, l’allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Inter TV. L’olandese è stato protagonista di una prestazione sontuosa, condita da due gol e un assist: è stato certamente l’arma in più della squadra di Simone Inzaghi, giocando sui punti deboli della difesa degli spagnoli orfana di Baldé.LE PAROLE DI Dumfries – «Bella partita, sono molto orgoglioso della squadra. dopo 3 sconfitte ripartire così non era facile. Sono molto orgoglioso. Guardiamo avanti. La scorsa settimana è stata una settimana brutta per noi. 🔗 Internews24.com - Dumfries a Inter TV: «Non era facile ripartire così dopo 3 sconfitte, siamo forti e ci siamo parlati» Il difensore dell’, Denzel, ha voluto dire la suail pareggio nella semifinale d’andata di Champions contro il Barcellonavenuto nel corso del postpartita di Barcellona, semifinale d’andata di Champions League terminata sul 3 a 3, l’allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi ha parlato. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni diTV. L’olandese è stato protagonista di una prestazione sontuosa, condita da due gol e un assist: è stato certamente l’arma in più della squadra di Simone Inzaghi, giocando sui punti deboli della difesa degli spagnoli orfana di Baldé.LE PAROLE DI– «Bella partita, sono molto orgoglioso della squadra.non era. Sono molto orgoglioso. Guardiamo avanti. La scorsa settimana è stata una settimana brutta per noi. 🔗 Internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Inzaghi a Inter TV: «Con il Napoli è stata dura. Dumfries? Ho preso una decisione» - di RedazioneInzaghi ha parlato a Inter TV, le dichiarazioni del tecnico dopo il pareggio del Maradona contro la squadra di Conte Inzaghi ha parlato a Inter TV, le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro dopo Napoli Inter. Le parole del tecnico meneghino: LE PAROLE – «Ho detto che è stata una partita dura e difficile, loro hanno messo in campo tutto quello che avevano. Ho grande disponibilità da tutti. 🔗internews24.com

Dumfries a Inter Tv: «Grande partita e ottima vittoria, ma adesso testa al Monza» - di RedazioneDumfries a Inter Tv: Le dichiarazioni dell’esterno olandese nel post partita contro il Feyenoord L’esterno olandese Denzel Dumfries, ha avuto modo di esprimere le sue considerazioni riguardo alla partita di oggi valevole per gli ottavi di finale di Champions League. In questa gara intensa e attesa, l’Inter di Simone Inzaghi ha dimostrato tutto il suo valore e il suo potenziale, ottenendo una netta vittoria con un punteggio di 2-0 contro il Feyenoord. 🔗internews24.com

Dumfries a Inter TV: «Orgoglioso della nostra gara, adesso dobbiamo fare questo» - di RedazioneDumfries è intervenuto a Inter TV, le sue dichiarazioni dopo Napoli Inter: le parole dell’esterno nerazzurro Dumfries ha parlato a Inter TV dopo Napoli Inter, le dichiarazioni dell’esterno olandese all’emittente nerazzurra. Il calciatore ha sintetizzato la gara al Maradona ai microfoni di Inter TV: LE PAROLE – «Una partita dura, specialmente nel secondo tempo. Difendere è stato difficile. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Barcellona-Inter 3-3, risultato e highlights della semifinale di Champions League: doppietta di Dumfries, Yamal incanta; Barcellona-Inter 3-3, gol e highlights: i nerazzurri reggono, decisiva a San Siro; FINALE Barcellona-Inter 3-3: finisce in parità una partita strepitosa!; Barcellona-Inter in diretta, live e risultato semifinale Champions. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dumfries a ITV : "Brutta settimana per noi, ma ci siamo parlati e abbiamo reagito nel modo giusto" - MVP del match del Montjuic, Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine del pirotecnico 3-3 contro il Barcellona: "È stata una bella partita, sono molto orgoglioso ... 🔗msn.com

Dumfries: «Orgoglioso dell’Inter, energie dopo l’ultima settimana!» - Dumfries ha vinto il premio Player of the Match dell'UEFA, per la sua prestazione in Barcellona-Inter: doppietta al rientro da titolare. La sua intervista - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Dumfries: “Orgoglioso di questa Inter, siamo forti! Come batterli? È un segreto” - Denzel Dumfries commenta il risultato della semifinale d’andata tra Barcellona e Inter: queste le parole del giocatore nerazzurro ... 🔗fcinter1908.it