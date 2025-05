Due motociclisti di Città di Castello perdono la vita in tragici incidenti fuori regione | Roberto Fiorucci e Dario Domingo Moscato

motociclisti, Roberto Fiorucci e Dario Domingo Moscato, hanno perso la vita in distinti incidenti avvenuti fuori dall’Umbria.Roberto Fiorucci, 67 anni, residente a Città di Castello, è deceduto sulla statale 309 Romea, nel territorio del Ravennate. L’uomo viaggiava in moto insieme alla moglie quando, secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe urtato un’altra moto mentre procedevano in mezzo al traffico intenso, in code parallele tra auto e motocicli. In seguito all’impatto, entrambi i veicoli sono scivolati sull’asfalto invadendo la corsia opposta, dove hanno quasi colpito un’auto prima di scontrarsi violentemente con un furgone. Per Fiorucci non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La compagna è rimasta gravemente ferita ed è stata elitrasportata all’ospedale di Cesena, dove si trova in Rianimazione con prognosi riservata. 🔗 Laprimapagina.it - Due motociclisti di Città di Castello perdono la vita in tragici incidenti fuori regione: Roberto Fiorucci e Dario Domingo Moscato Tragedia per la comunità tifernate: due, hanno perso lain distintiavvenutidall’Umbria., 67 anni, residente adi, è deceduto sulla statale 309 Romea, nel territorio del Ravennate. L’uomo viaggiava in moto insieme alla moglie quando, secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe urtato un’altra moto mentre procedevano in mezzo al traffico intenso, in code parallele tra auto e motocicli. In seguito all’impatto, entrambi i veicoli sono scivolati sull’asfalto invadendo la corsia opposta, dove hanno quasi colpito un’auto prima di scontrarsi violentemente con un furgone. Pernon c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La compagna è rimasta gravemente ferita ed è stata elitrasportata all’ospedale di Cesena, dove si trova in Rianimazione con prognosi riservata. 🔗 Laprimapagina.it

Approfondimenti da altre fonti

IN BREVE Citta di Castello, scontro frontale tra due au5o, ferito esratto dalle lamiere - I Vigili del Fuoco di Città di Castello sono intervenuti per un incidente stradale all' incrocio tra via E. Mattei e via C. Colombo nel comune di San Giustino.Intorno alle 16 di oggi si è verificato unp scontro tra due auto. I Vigili del Fuoco hanno estratto da una delle due auto conducente che... 🔗perugiatoday.it

“Bellissima Italia“ . In città la troupe Rai per due puntate top sul nostro territorio - La nostra città si prepara a tornare sugli schermi della televisione nazionale, confermandosi ancora una volta meta di eccellenza nel panorama italiano. Le telecamere del celebre programma di Rai2 “Bellissima Italia” hanno infatti fatto tappa nella nostra città per realizzare due puntate speciali interamente dedicate alle bellezze di Lucca e del suo territorio. Il progetto è stato coordinato dall’Ufficio Turismo del Comune di Lucca con la supervisione dell’assessore Remo Santini. 🔗lanazione.it

Incidenti in serie in città. Un'auto si ribalta e sbatte contro altre due: ferita 31enne - Sono bene 12 gli incidenti stradali rilevati in città dalla polizia locale nelle ultime 24 ore. Oltre alla fuoriuscita autonoma avvenuta nella notte in tangenziale sud, un'altra Fiat 500 è stata protagonista di un'uscita di strada: l'auto si è ribaltata in piazza Libero Vinco e ha danneggiato... 🔗veronasera.it

Su questo argomento da altre fonti

Città di Castello, morti due motociclisti in due distinti incidenti. Le vittime sono Roberto Fiorucci (ferita; Incidenti stradali, primo maggio di sangue: muoiono due motociclisti; Due motociclisti umbri perdono la vita a distanza di poche ore; Morti due centauri umbri in due diversi incidenti. 🔗Ne parlano su altre fonti