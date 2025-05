Due morti annegati nel giro di poche ore 18enne al lago dell’Accesa e uomo ad Acqualagna

uomo e un ragazzo sono annegati in due distinti episodi. Un diciottenne è morto per annegamento al lago dell'Accesa, nel comune di Massa Marittima (Grosseto). L'allarme è arrivato al 118 intorno alle 16.20. Sul posto è intervenuta un'ambulanza dell'Anpas di Massa Marittima e l'elisoccorso Pegaso, ma i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del ragazzo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.L'altro episodio è avvenuto ad Acqualagna (Pesaro Urbino). L'allarme dalla spiaggia della Golena è scattato attorno alle 12.30. Il suo corpo è stato ritrovato attorno alle ore 15 dai vigili del fuoco. Sul posto hanno operato la squadra dei vigili del fuoco di Cagli, l'elicottero del Reparto volo di Arezzo e l'elicottero del Reparto volo di Bologna con a bordo i sommozzatori. Proprio quest'ultimi, dopo aver ispezionato la zona, hanno ritrovato il corpo senza vita della persona sott'acqua riportandolo a riva e mettendolo a disposizione delle autorità competenti.

