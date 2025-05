Due giovani morti annegati in Toscana e nelle Marche | stavano festeggiando il Primo maggio

Toscana, e in una riserva naturale dove c’è il divieto di balneazione, nelle Marche 🔗Repubblica.it Repubblica.it - Due giovani morti annegati in Toscana e nelle Marche: stavano festeggiando il Primo maggio È successo nella zona di Massa marittima, in, e in una riserva naturale dove c’è il divieto di balneazione,

Approfondimenti da altre fonti

Scontro tra auto e camion a Cavernago vicino Bergamo, due giovani morti e altri due feriti gravemente - L'incidente mortale è avvenuto all'alba lungo una statale all'altezza di Cavernago. Due 19enne hanno perso la vita 🔗notizie.virgilio.it

Rissa a Monreale, spari tra la folla: morti tre giovani. Due feriti, uno è minorenne - Roma, 27 aprile 2025 – Ci sarebbe una rissa scoppiata per futili motivi tra due gruppi di giovani all’origine della sparatoria avvenuta ieri sera a Monreale, in provincia di Palermo. Il bilancio è pesantissimo: due giovani sono morti Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26, mentre altri tre sono rimasti feriti: hanno 26 anni, 33 anni e 16 anni. Uno dei feriti sarebbe in gravissime condizioni. 🔗quotidiano.net

Moto contro auto in sosta, morti due giovani: Edoardo e Cristian avevano 24 e 25 anni. Lo schianto violentissimo nella notte - Due giovani motociclisti hanno perso la vita, la notte scorsa, in un incidente stradale avvenuto nella centrale via Trieste a Catania. Le vittime sono un catanese di 24 anni e un romano di... 🔗leggo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tragedia a Castel Gandolfo: due giovani muoiono annegati; Riccardo e Alessio morti a Vinovo 18 anni fa: i due giovani della Juventus annegati in un lago, cosa è successo; Annegati due ragazzi nel lago di Castel Gandolfo dopo un tuffo dal pedalò: recuperati dopo ore i corpi; Castel Gandolfo, morti i 2 giovani annegati dopo un tuffo dal pedalò nel Lago Albano. 🔗Cosa riportano altre fonti

Due morti annegati nel giro di poche ore, 18enne al lago dell’Accesa e uomo ad Acqualagna - L’allarme è arrivato al 118 intorno alle 16.20. Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’Anpas di Massa Marittima, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. L’allarme dalla spiaggia della Golena ... 🔗ilfattoquotidiano.it

La tragedia di Pasqua. Giovane annega nel lago, gli indagati sono due - Gli iscritti sono familiari dell’aiuto cuoco, uno è anche datore di lavoro. Giovedì l’incarico per l’autopsia, si indaga sulle cause all’origine del decesso. 🔗msn.com

Giovani uccisi a Monreale, in caserma due sospetti: le videonews dal nostro inviato - Due giovani palermitani si trovano in queste ... Nella sparatoria seguita a una lite sono morti tre giovani. Gli aggiornamenti dell'inviata Elvira Terranova RSS Feed ... 🔗adnkronos.com