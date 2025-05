Due giovani annegati mentre festeggiavano il Primo maggio al lago

Primo maggio, con due giovani che hanno perso la vita in due diverse gite al lago, entrambe finite nella stessa, terribile maniera. Un ragazzo di 18 anni è morto nel lago dell'Accesa, nel comune di Massa Marittima, in provincia di Grosseto, mentre un altro. 🔗 Today.it - Due giovani annegati mentre festeggiavano il Primo maggio al lago Una doppia tragedia nel giorno del, con dueche hanno perso la vita in due diverse gite al, entrambe finite nella stessa, terribile maniera. Un ragazzo di 18 anni è morto neldell'Accesa, nel comune di Massa Marittima, in provincia di Grosseto,un altro. 🔗 Today.it

Due giovani morti annegati in Toscana e nelle Marche: stavano festeggiando il Primo maggio - È successo nella zona di Massa marittima, in Toscana, e in una riserva naturale dove c’è il divieto di balneazione, nelle Marche 🔗repubblica.it

Annega nelle Marche dopo un tuffo. Un altro bagnante morto in un lago in Toscana - Il primo episodio nella località appenninica di Acqualagna. La seconda vittima è un diciottenne che non è riemerso durante un bagno nel lago dell'Accesa (Grosseto) ... 🔗msn.com