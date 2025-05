Dubbi sul passato di Sinner | il triangolo con Lara Leito e Maria Braccini

Sinner, Lara Leito potrebbe non essere una new entry: Dubbi sul passato del campione dopo la pubblicazione di un video inequivocabile.Simone Vagnozzi la segue. Darren Cahill, pure. Jannik Sinner no. Una mossa studiata, chiaramente, che non è bastata, però, ad evitare che la stampa facesse due più due e diffondesse in tempi record la notizia dell’anno. Perché quando il numero 1 del tennis si fidanza, beh, è del tutto normale che se ne parli e anche in maniera piuttosto massiccia.Dubbi sul passato di Sinner: il triangolo con Lara Leito e Maria Braccini (Instagram) – Ilveggente.itSoprattutto se, come in questo caso, la bomba è esplosa del tutto a sorpresa. Neanche sapevamo ancora se lui e Anna Kalinskaya si fossero effettivamente lasciati che già, nel frattempo, un’altra ragazza entrava in punta di piedi nella sua vita. 🔗 Ilveggente.it - Dubbi sul passato di Sinner: il triangolo con Lara Leito e Maria Braccini Jannikpotrebbe non essere una new entry:suldel campione dopo la pubblicazione di un video inequivocabile.Simone Vagnozzi la segue. Darren Cahill, pure. Jannikno. Una mossa studiata, chiaramente, che non è bastata, però, ad evitare che la stampa facesse due più due e diffondesse in tempi record la notizia dell’anno. Perché quando il numero 1 del tennis si fidanza, beh, è del tutto normale che se ne parli e anche in maniera piuttosto massiccia.suldi: ilcon(Instagram) – Ilveggente.itSoprattutto se, come in questo caso, la bomba è esplosa del tutto a sorpresa. Neanche sapevamo ancora se lui e Anna Kalinskaya si fossero effettivamente lasciati che già, nel frattempo, un’altra ragazza entrava in punta di piedi nella sua vita. 🔗 Ilveggente.it

Su questo argomento da altre fonti

Vavassori sta con Sinner: “Alcuni hanno passato il segno, tornerai più forte” - (Adnkronos) – Andrea Vavassori sta con Jannik Sinner. Il numero 1 del tennis è stato squalificato per il caso Clostebol, accettando i tre mesi di inibizione dai campi proposti dalla Wada prima della sentenza definitiva del Tas, attesa per il prossimo aprile. In queste ore l'altoatesino sta raccogliendo reazioni contrastanti nel mondo del tennis. E se […] 🔗periodicodaily.com

Medvedev, dubbi su Sinner: “Sia un precedente, altrimenti sarebbe brutto segnale” - (Adnkronos) – Daniil Medvedev parla del caso Sinner, e fa discutere. Il tennista russo, impegnato nel torneo di Doha, al via lunedì 17 febbraio, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la squalifica dell'azzurro, che si è accordato con la Wada per tre mesi di squalifica, chiudendo così il caso Clostebol: "È un argomento su […] L'articolo Medvedev, dubbi su Sinner: “Sia un precedente, altrimenti sarebbe brutto segnale” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Casper Ruud non ha dubbi su Jannik Sinner: “E’ un bravo ragazzo, sono dalla sua parte” - Pensieri critici e negativi ne sono arrivati nei confronti di Jannik Sinner nelle ultime ore. La decisione di accettare la proposta della WADA e quindi una sospensione di tre mesi dall’attività agonistica per la vicenda “Clostebol” ha fatto storcere il naso a una parte dei tennisti e sta dividendo l’opinione pubblica. Tuttavia, vi sono anche dimostrazioni di vicinanza e di stima nei confronti di Sinner da parte di altri giocatori. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Dubbi sul passato di Sinner: il triangolo con Lara Leito e Maria Braccini. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dubbi sul passato di Sinner: il triangolo con Lara Leito e Maria Braccini - La voce fuori campo parla di lei come di una ragazza “che ricorda molto la fidanzata di Sinner”: l’allusione era a Maria Braccini, che un anno fa di questi tempi, sebbene Jannik stesse già con la ... 🔗ilveggente.it

Medvedev, dubbi su Sinner: "Sia un precedente". Sabalenka: "Sono spaventata" - Del caso Sinner ha parlato anche Aryna Sabalenka, tennista russa e numero 1 del ranking Wta: "Io ormai ho paura, sono spaventata", ha detto in conferenza stampa a Dubai, "prima non facevo ... 🔗msn.com

Sinner, tre mesi senza giocare: dubbi e certezze, tutte le domande prima del suo ritorno a Roma - Tre mesi senza giocare, come sta Sinner? Il punto interrogativo è il ... Panichi (romano e romanista) in passato ha lavorato a lungo con quel fenomeno che risponde al nome di Novak Djokovic ... 🔗corrieredellosport.it