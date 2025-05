Dubbi su un altro Francesco Quel prete degli ultimi che a Roma era un Papa Re

Tra i porporati che da giorni discutono sul futuro della Chiesa dopo il pontificato di Jorge Mario Bergoglio si fa largo la convinzione che non potrà esserci un Francesco II. Non è una questione di nome pontificale ovviamente, ma di qualità umane, spirituali, caratteriali difficilmente replicabili e individuabili in un pur larghissimo consesso elettorale come Quello che si riunirà tra pochi giorni al cospetto del Giudizio Universale. Per moltissime eminenze, e non solo per loro, Bergoglio era un po' come la Russia per Winston Churchill: «Un rebus avvolto in un mistero che sta dentro un enigma». Tutti Oltretevere sanno perfettamente che Francesco aveva una personalità controversa, contorta, spesso difficilmente decifrabile anche dai suoi più stretti collaboratori; una doppia faccia della stessa medaglia, Quella pubblica e Quella di governo.

