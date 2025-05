Droni collegamenti più efficaci e nuovi veicoli | il piano di rinnovamento dell' esercito Usa

Ilgiornale.it - Droni, collegamenti più efficaci e nuovi veicoli: il piano di rinnovamento dell'esercito Usa Le forze armate di Washington puntano a revisionare e modernizzare il loro arsenale entro i prossimi cinque anni, con particolare attenzione alla dotazione di velivoli senza pilota 🔗 Ilgiornale.it

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” - Roma, 27 aprile 2025 – All’indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina. Nella notte la Russia avrebbe lanciato almeno 149 droni sulle regioni di Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Odesa, Donetsk, Sumy e Cherkasy, causando almeno un morto, come riportano i media ucraini. 🔗quotidiano.net

Trattative coi droni ucraini sullo sfondo: un motivo in più per Mosca nel volere l’Ucraina demilitarizzata - Il consistente attacco di droni scagliato la settimana scorsa da Kiev rappresenta un altro motivo che spinge i russi a volere la demilitarizzazione dell’Ucraina. Nel lungo termine – forse in futuro non così lontano – si vedrà bene l’effetto controproducente oggi ottenuto da Zelensky, che adesso sta solo disturbando le trattative in corso fra Washington e Mosca. Attacco massiccio Nella notte fra il 10 e l’11 marzo gli ucraini hanno lanciato più di 300 droni contro il territorio della Federazione Russa. 🔗strumentipolitici.it

