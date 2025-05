Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi 1 maggio 2025

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 1 maggio 2025

Questa sera, giovedì 1 maggio 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervisterà il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia per un punto sull'attualità: dall'imminente inizio del Conclave allo scontro sui dazi, fino a un focus sulla situazione economica italiana. A seguire, partendo dalla Festa dei Lavoratori, si torna a discutere di disuguaglianze sociali nel nostro Paese, diviso tra chi può accedere a beni di lusso e chi, invece, che non può permettersi le spese minime.

