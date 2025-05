Drano Montjuic e un passo dalla promozione alla serie A

2025-05-01 18:01:00 Il web è in trepidazione:Le ultime 24 ore sono state di piena felicità per la famiglia Inzaghi. Sì Simone Ho tirato fuori Un 3-3 positivo aieri sera Prima di Barcellona ed è stato molto felice per l’esibizione dei suoi giocatori in una conferenza stampa, Il “pippo” Rimase A un punto della salita di giovedì a mezzogiorno . a Pisa. Ed è quello Filippo Inzaghi e la sua Pisa sono a unA. Hanno vinto 1-0 per Frosinone e accarezzare la categoria più alta, ma il trionfo di Spezia (2-0 contro Salenitana) ritarda tutto l’altro giorno. Non è matematico, sì virtuale: Prendono 9 punti per Spezia in assenza di tre giorni. Con un altro punto, Tornerannodopo 34 anni di assenza.La storia dei fratelli Inzaghi è curiosa: Entrambi hanno fatto una grande carriera nel “calcio”, ma Filippo ha trasceso molto più di Simone. 🔗 Justcalcio.com