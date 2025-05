Drammatico incidente lungo la E45 | muore motociclista

Drammatico incidente lungo la E45 nella mattinata del primo maggio all'altezza di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, che è costato la vita a un centauro umbro.Nello scontro che ha visto coinvolti una moto e un camper, in un tratto dove la circolazione è temporaneamente regolata a. 🔗 Perugiatoday.it - Drammatico incidente lungo la E45: muore motociclista la E45 nella mattinata del primo maggio all'altezza di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, che è costato la vita a un centauro umbro.Nello scontro che ha visto coinvolti una moto e un camper, in un tratto dove la circolazione è temporaneamente regolata a. 🔗 Perugiatoday.it

