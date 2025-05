Drammatico incidente in moto muore centauro umbro

Drammatico incidente stradale a Ravenna, lungo la Romea, nella mattinata di giovedì primo maggio. Nello schianto tra una moto e un'auto è morto un centauro umbro. Inutili tutti i tentativi di soccorso. La donna che era in moto con lui è stata portata in ospedale. La strada è stata chiusa in. 🔗 Perugiatoday.it - Drammatico incidente in moto, muore centauro umbro stradale a Ravenna, lungo la Romea, nella mattinata di giovedì primo maggio. Nello schianto tra unae un'auto è morto un. Inutili tutti i tentativi di soccorso. La donna che era incon lui è stata portata in ospedale. La strada è stata chiusa in. 🔗 Perugiatoday.it

