Dramma nel baseball in MLB tifoso precipita per 6 metri | partita sospesa condizioni gravissime

Durante il 7° inning di Pirates-Cubs, partita della MBL americana, un tifoso è precipitato dagli spalti schiantandosi a bordo campo. Subito assistito dagli staff medici è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale: diversi giocatori, scioccati, si sono inginocchiati in campo a pregare.

Dramma nel baseball in MLB, tifoso precipita per 6 metri: partita sospesa, condizioni gravissime - Durante il 7° inning di Pirates-Cubs, partita della MBL americana, un tifoso è precipitato dagli spalti schiantandosi a bordo campo ... 🔗fanpage.it

