Dramma in una gara di motocross a Romans d’Isonzo Filippo Morello muore a 23 anni

Romans d’Isonzo, in provincia di Gorizia, dove un centauro originario del Trevigiano è morto durante una gara regionale di motocross. Il Dramma si è consumato intorno alle 17:00 del 1° maggio sul crossodromo di Versa, durante una tappa del campionato Friuli-Venezia Giulia. La vittima è il 23enne Filippo Morello di Orsago, tesserato del motoclub Polcenigo. Il Dramma nell’ultima mezz’ora della seconda manche. Travolto da altri concorrenti dopo una caduta in pista durante una gara regionale di motocrossSecondo una prima ricostruzione, il giovane, in fase di corsa, ha perso il controllo della moto ed è finito a terra. Alcuni altri partecipanti non sono riusciti a evitarlo e lo hanno investito. L’impatto è stato violentissimo: nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Notizieaudaci.it - Dramma in una gara di motocross a Romans d’Isonzo, Filippo Morello muore a 23 anni Un pomeriggio di sport si è trasformato in tragedia a, in provincia di Gorizia, dove un centauro originario del Trevigiano è morto durante unaregionale di. Ilsi è consumato intorno alle 17:00 del 1° maggio sul crossodromo di Versa, durante una tappa del campionato Friuli-Venezia Giulia. La vittima è il 23ennedi Orsago, tesserato del motoclub Polcenigo. Ilnell’ultima mezz’ora della seconda manche. Travolto da altri concorrenti dopo una caduta in pista durante unaregionale diSecondo una prima ricostruzione, il giovane, in fase di corsa, ha perso il controllo della moto ed è finito a terra. Alcuni altri partecipanti non sono riusciti a evitarlo e lo hanno investito. L’impatto è stato violentissimo: nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Notizieaudaci.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente nella gara di motocross, un 20enne in gravi condizioni - Sono ore di apprensione per Riccardo Pittau, ventenne di Guspini, rimasto gravemente ferito durante una gara regionale di motocross nell’arena di Gonnesa. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:30, proprio durante l’ultima manche della competizione riservata alla categoria Mx1, poco prima delle premiazioni finali. Il giovane, in sella alla sua Honda 450 e in testa alla corsa, stava affrontando una curva seguita da un salto quando qualcosa è andato storto: all’atterraggio, la moto gli è sfuggita di mano e Pittau è finito rovinosamente a bordo pista. 🔗thesocialpost.it

LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2025 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1 con Tony Cairoli! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 Cairoli ieri sfortunato nella gara di qualifica, dopo una bella partenza si è fermato al secondo giro per un problema alla moto. 13.44 In gara 1 di MX1 Adamo si trova a quattro secondi dal primo posto. 13.40 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-1 di MXGP. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MXGP GP Trentino 2025, occhi puntati su Tony Cairoli. 🔗oasport.it

LIVE Motocross, GP Castiglia MXGP 2025 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.47 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-1 MXGP. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MXGP GP Castiglia 2025, Gajser è il favorito numero uno. Nella gara di qualifica di MXGP del Gran Premio di Castiglia, lo sloveno Tim Gajser ha messo finalmente il primo timbro del 2025. Alla partenza, si sono posizionate in testa al gruppo i piloti delle Yamaha di Maxime Renaux e Isak Gifting. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Filippo Morello, morto a 20 anni durante una gara di motocross: è caduto ed è stato travolto dagli altri pilot; Dramma all'alba, incidente con la moto: morto un 21enne; Dybala, dramma Roma: colpo di tacco fatale, infortunio pesante per Ranieri; Incidente mortale in via Roma, perde la vita un 28enne. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Filippo Morello, morto a 20 anni durante una gara di motocross: è caduto ed è stato travolto dagli altri piloti - Tragedia nel pomeriggio del primo maggio, a Romans d'Isonzo, dove un ventenne trevigiano è morto nel corso di una gara di motocross. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, ha ... 🔗ilmessaggero.it

Filippo Morello muore a vent'anni alla gara di motocross - ROMANS D'ISONZO (GORIZIA) - Tragedia nel pomeriggio di oggi, 1 maggio, a Romans d'Isonzo, dove un ventenne trevigiano è morto nel corso di una gara di motocross. Il ragazzo, ... 🔗ilgazzettino.it

Romans d'Isonzo, motociclista trevigiano di 23 anni muore durante una gara regionale di motocross - L'incidente al crossodromo di Versa al Campionato del FVG. Da una prima ricostruzione Filippo Morello, residente a Orsago, è caduto dalla moto ed è stato travolto dagli altri motociclisti ... 🔗rainews.it