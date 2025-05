Dramma del Primo maggio in carcere | un detenuto si suicida a Terni

detenuto italiano condannato per reati contro la famiglia si è tolto la vita nel pomeriggio del Primo maggio nel carcere di Terni: lo ha reso noto il segretario per l’Umbria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), Fabrizio Bonino. "Non si conoscono i motivi, era in cella con altro detenuto italiano", ha spiegato, "purtroppo, ogni tentativo di impedire il tragico decesso si è rivelato. 🔗 Feedpress.me - Dramma del Primo maggio in carcere: un detenuto si suicida a Terni Unitaliano condannato per reati contro la famiglia si è tolto la vita nel pomeriggio delneldi: lo ha reso noto il segretario per l’Umbria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), Fabrizio Bonino. "Non si conoscono i motivi, era in cella con altroitaliano", ha spiegato, "purtroppo, ogni tentativo di impedire il tragico decesso si è rivelato. 🔗 Feedpress.me

