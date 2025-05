Dragons Prato | Obiettivo Vittoria in Gara-2 Contro Pino Firenze per Restare nei Playoff

Gara-2 per continuare l'avventura nei Playoff. I Dragons Prato sono già di fronte a un bivio, dopo l'inopinata sconfitta patita alle Toscanini in Gara-1 dei quarti. Se la squadra di coach Edoardo Banchelli non batterà il Pino Firenze nel match in programma oggi al Pala Coverciano (palla a due alle ore 18), sarà infatti subito fuori dai giochi per la promozione. Se invece dovesse arrivare un successo, i Dragons andrebbero alla bella che potrebbero giocare sul terreno di casa domenica pomeriggio."Il rammarico è che in Gara-1 abbiamo avuto un inizio di primo e terzo quarto imbarazzanti – è il commento del tecnico rossoblù alla vigilia -. Abbiamo concesso di fare a Pino la partita che voleva fare, con tante ripartenze costruite su palle perse e nostre disattenzioni difensive. Non pretendo certo gare senza errori ma quello che mi interessa è la scelta che viene prima dell'errore e le scelte di domenica scorsa non sono state in linea con ciò che avevamo preparato in settimana.

