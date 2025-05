Dragon Trainer | Un video dal backstage e due poster

Dragon Trainer è sempre più vicina, e la sua campagna promozionale lo conferma.Nella giornata odierna, a poco più di un mese dal lancio nelle sale, Dragon Trainer è tornato protagonista in rete attraverso una serie di contenuti promozionali molto interessanti. In particolare l’account ufficiale del film ha svelato una speciale featurette che offre sequenze inedite, scene dal backstage ed alcune dichiarazioni da parte del regista Dean DeBlois, e dei protagonisti del cast guidati da Gerard Butler.Come anticipato, oltre alla featurette, sono disponibili da oggi due nuovi poster: il primo destinato alle sale IMAX e RealD degli Stati Uniti d’America.Dragon Trainer Cosa Sappiamo.Dal tre volte candidato all’Oscar® e vincitore del Golden Globe Dean DeBlois, il visionario creativo dietro l’acclamata trilogia animata di DreamWorks Dragon Trainer, arriva una straordinaria reinterpretazione live-action del film che ha dato inizio alla saga amata in tutto il mondo. 🔗 Universalmovies.it - Dragon Trainer | Un video dal backstage e due poster La versione live action del classico d’animazioneè sempre più vicina, e la sua campagna promozionale lo conferma.Nella giornata odierna, a poco più di un mese dal lancio nelle sale,è tornato protagonista in rete attraverso una serie di contenuti promozionali molto interessanti. In particolare l’account ufficiale del film ha svelato una speciale featurette che offre sequenze inedite, scene daled alcune dichiarazioni da parte del regista Dean DeBlois, e dei protagonisti del cast guidati da Gerard Butler.Come anticipato, oltre alla featurette, sono disponibili da oggi due nuovi: il primo destinato alle sale IMAX e RealD degli Stati Uniti d’America.Cosa Sappiamo.Dal tre volte candidato all’Oscar® e vincitore del Golden Globe Dean DeBlois, il visionario creativo dietro l’acclamata trilogia animata di DreamWorks, arriva una straordinaria reinterpretazione live-action del film che ha dato inizio alla saga amata in tutto il mondo. 🔗 Universalmovies.it

Approfondimenti da altre fonti

Dragon Trainer 2, il sequel del live action è ufficiale: ecco la data d’uscita (VIDEO) - L’entusiasmo intorno al live-action di “Dragon Trainer” è già alle stelle, e la Universal non perde tempo: ha ufficialmente confermato un sequel, previsto per l’11 giugno 2027. L’annuncio è arrivato durante la presentazione dello studio al CinemaCon 2025, accompagnato da un’esibizione musicale dal vivo con un’orchestra di 43 elementi diretta da Ricky Minor. View this post on Instagram A post shared by How to Train Your Dragon (@httydragon) Dean DeBlois, mente creativa dietro l’acclamata trilogia animata “Dragon Trainer” e ora responsabile della ... 🔗cinemaserietv.it

Sanremo 2025, Achille Lauro canta con Venditti, il video del backstage - Magico duetto dietro le quinte di Sanremo 2025 tra Achille Lauro e Antonello Venditti che hanno intonato 'Ricordati di me' accompagnati da una chitarra acustica. “Tu sei una leggenda” ha detto Lauro emozionato mentre davanti ai privilegiati presenti i due artisti hanno proseguito il medley con il brano 'Che tesoro che sei'. Lo spettacolo, ripreso dagli smartphone dei presenti, è stato poi postato nelle storie del profilo Instagram di Achille Lauro 🔗liberoquotidiano.it

Mare fuori 5, video photocall e backstage Maria Esposito, Carmine Recano, Lucrezia Guidone e il cast - Il video del photocall e relativo backstage con il cast della serie Mare fuori 5, da Maria Esposito a Carmine Recano, da Lucrezia Guidone ad Artem e Domenico Cuomo, fino ai sei nuovi ragazzi che entreranno nell’IPM Vi presentiamo il video del photocall e relativo backstage con il cast della quinta stagione di Mare fuori, da Maria Esposito a Carmine Recano, da Lucrezia Guidone ad Artem e Domenico Cuomo, fino ai sei nuovi ragazzi che entreranno nell’IPM. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

Dragon Trainer | Un video dal backstage e due poster; Dragon Trainer | Una featurette porta il pubblico a Berk; Dragon Trainer, una featurette ci porta alla scoperta del film; Da Shrek ai Croods, le 10 migliori voci originali e italiane dei film DreamWorks Animation. 🔗Ne parlano su altre fonti

VIDEO Dragon Trainer, in arrivo il film live action - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it

Dragon Trainer 2, il sequel del live action è ufficiale: ecco la data d’uscita (VIDEO) - The post Dragon Trainer 2, il sequel del live action è ufficiale: ecco la data d’uscita (VIDEO) appeared first on CinemaSerieTV.it. 🔗msn.com

Dragon Trainer 2 streaming - Scopri dove vedere Dragon Trainer 2 in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Dragon Trainer 2 in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e ... 🔗comingsoon.it