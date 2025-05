Dragon Trainer | il video dell' adorabile secchiello dei popcorn di Sdentato conquista i fan

Dragon Trainer nei cinema potranno acquistare un adorabile secchiello dei popcorn che ritrae Sdentato. I fan di Dragon Trainer stanno attendendo l'arrivo nelle sale del film live-action e online è stato ora svelato lo spettacolare secchiello per i popcorn che sarà messo in vendita negli Stati Uniti. La catena Regal ha infatti pubblicato un breve video che mostra l'oggetto da collezione che ritrae il simpatico Sdentato. Un oggetto da collezione Il video del popcorn bucket di Dragon Trainer ricorda che il personaggio 'è leale, leggendario' e terrà i vostri popcorn, prima di aggiungere che il secchiello ispirato a Sdentato è un oggetto di cui non sapevate di avere bisogno. Il filmato mostra così che .

Dragon Trainer 2, il sequel del live action è ufficiale: ecco la data d’uscita (VIDEO) - L’entusiasmo intorno al live-action di “Dragon Trainer” è già alle stelle, e la Universal non perde tempo: ha ufficialmente confermato un sequel, previsto per l’11 giugno 2027. L’annuncio è arrivato durante la presentazione dello studio al CinemaCon 2025, accompagnato da un’esibizione musicale dal vivo con un’orchestra di 43 elementi diretta da Ricky Minor. View this post on Instagram A post shared by How to Train Your Dragon (@httydragon) Dean DeBlois, mente creativa dietro l’acclamata trilogia animata “Dragon Trainer” e ora responsabile della ... 🔗cinemaserietv.it

Dragon Trainer | Un video dal backstage e due poster - La versione live action del classico d’animazione Dragon Trainer è sempre più vicina, e la sua campagna promozionale lo conferma. Nella giornata odierna, a poco più di un mese dal lancio nelle sale, Dragon Trainer è tornato protagonista in rete attraverso una serie di contenuti promozionali molto interessanti. In particolare l’account ufficiale del film ha svelato una speciale featurette che offre sequenze inedite, scene dal backstage ed alcune dichiarazioni da parte del regista Dean DeBlois, e dei protagonisti del cast guidati da Gerard Butler. 🔗universalmovies.it

Dragon Trainer: stesso script e stesse inquadrature dell'originale per il reboot live action - Il remake di Dean DeBlois sarà per certi versi identico al film d'animazione originale. Dragon Trainer sta per tornare in una veste completamente nuova con il remake live action diretto sempre da Dean DeBlois, regista anche del franchise animato targato DreamWorks. Come si può notare dal materiale del film pubblicato sinora, in realtà il nuovo Dragon Trainer somiglierà moltissimo al vecchio al primo film, identico nella sceneggiatura e non solo. 🔗movieplayer.it

