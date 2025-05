Dove vedere l’Italia ai Mondiali di curling misto oggi in tv | orari 1 maggio programma streaming

oggi giovedì 1° maggio l’Italia concluderà il round robin dei Mondiali di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Amos Mosaner e Stefania Constantini, tornati a giocare insieme a tre anni di distanza dall’apoteosi dorata alle Olimpiadi di Pechino 2022, hanno regalato grande spettacolo durante la fase a gironi e si sono lanciati verso la fase a eliminazione diretta: la prima classificata del girone accederà direttamente alle semifinali, seconda e terza disputeranno i playoff.La coppia azzurra affronterà i Paesi Bassi alle ore 19.00: l’avversario è sulla carta decisamente inferiore rispetto al binomio tricolore, che partirà con tutti i favori del pronostico per chiudere con un’altra vittoria questa prima parte della rassegna iridata e proiettarsi verso la lotta per le medaglie. 🔗 Oasport.it - Dove vedere l’Italia ai Mondiali di curling misto oggi in tv: orari 1° maggio, programma, streaming giovedì 1°concluderà il round robin deididoppio, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Amos Mosaner e Stefania Constantini, tornati a giocare insieme a tre anni di distanza dall’apoteosi dorata alle Olimpiadi di Pechino 2022, hanno regalato grande spettacolo durante la fase a gironi e si sono lanciati verso la fase a eliminazione diretta: la prima classificata del girone accederà direttamente alle semifinali, seconda e terza disputeranno i playoff.La coppia azzurra affronterà i Paesi Bassi alle ore 19.00: l’avversario è sulla carta decisamente inferiore rispetto al binomio tricolore, che partirà con tutti i favori del pronostico per chiudere con un’altra vittoria questa prima parte della rassegna iridata e proiettarsi verso la lotta per le medaglie. 🔗 Oasport.it

Su altri siti se ne discute

Dove vedere l’Italia ai Mondiali di curling misto oggi in tv: orari 28 aprile, programma, streaming - Continuare a martellare, continuare a vincere. Perché c’è uno status da confermare ed una superiorità da difendere. Oggi, lunedì 28 aprile, Stefania Constantini e Amos Mosaner affronteranno due partite ai Campionati Mondiali 2025 di curling, specialità doppio misto, rassegna in fase di svolgimento in Canada, precisamente a Fredericton (Canada). I Campioni olimpici in carica sfideranno prima la Danimarca (ore 15:00) e, successivamente, il Canada (ore 23:00). 🔗oasport.it

Dove vedere l’Italia ai Mondiali di curling misto oggi in tv: orari 26 aprile, programma, streaming - Oggi sabato 26 aprile l’Italia farà il proprio esordio ai Mondiali di curling doppio misto, che incominciano sul ghiaccio di Fredericton (Canada). A tre anni di distanza dal trionfo alle Olimpiadi di Pechino 2022, si ricomporrà finalmente la coppia composta da Amos Mosaner e Stefania Constantini: gli azzurri capaci di conquistare la medaglia d’oro ai Giochi non hanno più giocato insieme da quel momento e soltanto la veneta ha partecipato alla rassegna iridata di specialità nelle ultime stagioni, accompagnata da altri atleti. 🔗oasport.it

Dove vedere l’Italia ai Mondiali di curling misto oggi in tv: orari sabato 26 aprile, programma, streaming - Oggi sabato 26 aprile l’Italia farà il proprio esordio ai Mondiali di curling doppio misto, che incominciano sul ghiaccio di Fredericton (Canada). A tre anni di distanza dal trionfo alle Olimpiadi di Pechino 2022, si ricomporrà finalmente la coppia composta da Amos Mosaner e Stefania Constantini: gli azzurri capaci di conquistare la medaglia d’oro ai Giochi non hanno più giocato insieme da quel momento e soltanto la veneta ha partecipato alla rassegna iridata di specialità nelle ultime stagioni, accompagnata da altri atleti. 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia travolge la Cina e vola ai play-off!; Stefania Constantini e Amos Mosaner, obiettivo centrato: Italia ai play-off dei Mondiali di curling 2025 nel doppio misto; Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia resta imbattuta, con 5 vittorie in 5 incontri; Italia - Scozia ai Mondiali di doppio misto di Curling 2025: programma, orario e dove vedere. 🔗Ne parlano su altre fonti

Dove vedere l’Italia ai Mondiali di curling misto oggi in tv: orari 30 aprile, programma, streaming - L'unica regola è non accontentarsi mai. Oggi, mercoledì 30 aprile, Stefania Constantini ed Amos Mosaner affronteranno due impegni in occasione dei ... 🔗oasport.it

Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling misto 2025: orario, programma, streaming - Un altro test di fondamentale importanza. Giornata altamente significativa per Stefania Constantini ed Amos Mosaner, binomio pronto ad affrontare alle ... 🔗oasport.it

Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia travolge la Cina e vola ai play-off! - Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia travolge la Cina e vola ai play-off! La fase a gironi dei Mondiali di doppio misto di curling, in corso a Fredericton (Canada nord-orientale) è prossima a conc ... 🔗informazione.it