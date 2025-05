Dove vedere in tv Musetti-Diallo oggi ATP Madrid 2025 | orario esatto partite precedenti streaming

Musetti affronterà Gabriel Diallo ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano tornerà in campo dopo aver travolto con grandissima personalità il greco Stefanos Tsitsipas e l’australiano Alex de Minaur, due avversari decisamente competitivi e temibili sulla terra rossa della capitale spagnola. Il toscano si è guadagnato il diritto di fronteggiare il canadese, in tabellone come lucky loser e grande rivelazione del torneo.L’appuntamento è per giovedì 1° maggio, sarà il terzo incontro sul Manolo Santana Stadium a partire dalle ore 13.00 e non incomincerà prima delle ore 20.00. Ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra il norvegese Casper Ruud e il russo Daniil Medvedev, a seguire il match femminile tra la statunitense Coco Gauff e la polacca Iga Swiatek (non prima delle ore 16. 🔗 Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Diallo oggi, ATP Madrid 2025: orario esatto, partite precedenti, streaming Lorenzoaffronterà Gabrielai quarti di finale del Masters 1000 di. Il tennista italiano tornerà in campo dopo aver travolto con grandissima personalità il greco Stefanos Tsitsipas e l’australiano Alex de Minaur, due avversari decisamente competitivi e temibili sulla terra rossa della capitale spagnola. Il toscano si è guadagnato il diritto di fronteggiare il canadese, in tabellone come lucky loser e grande rivelazione del torneo.L’appuntamento è per giovedì 1° maggio, sarà il terzo incontro sul Manolo Santana Stadium a partire dalle ore 13.00 e non incomincerà prima delle ore 20.00. Ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra il norvegese Casper Ruud e il russo Daniil Medvedev, a seguire il match femminile tra la statunitense Coco Gauff e la polacca Iga Swiatek (non prima delle ore 16. 🔗 Oasport.it

Programmazione Canale 5, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. 🔗tutto.tv

