Dove vedere in tv il Giro d’Italia 2025 | la guida completa in chiaro e a pagamento

Giro d'Italia 2025 scatterà dall'Albania venerdì 9 maggio e si concluderà a Roma domenica 1° giugno: saranno 21 le tappe in programma, con 19 frazioni in linea e 2 cronometro individuali, oltre a 3 giorni di riposo, previsti tutti di lunedì, il 12, il 19 ed il 26 maggio.Oltre alle dirette delle tappe, i palinsesti di RAI ed Eurosport per il Giro d'Italia 2025 hanno previsto anche numerose rubriche, in modo da rendere ancor più vasta la copertura televisiva in chiaro ed in abbonamento per l'edizione numero 108 della Corsa Rosa.Guarda il Giro d'Italia su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseNutrito il programma RAI: si inizia 45 minuti prima del via con Giro Mattina (su Rai Sport HD), poi fino alle 14.00 c'è Prima Diretta (su Rai Sport HD). Cambio di rete dalle 14.00 alle 17.15 circa con Giro in Diretta e Giro all'Arrivo (su Rai 2 HD) e poi dalle 17.

