Douglas Luiz via dalla Juve? Scenario definito in vista dell’estate | qual è la posizione della dirigenza bianconera sul brasiliano

Come riferito da Sportmediaset, il futuro di Douglas Luiz dovrebbe essere lontano dalla Juve in estate. Il brasiliano non è riuscito a imporsi al suo primo anno a Torino, complici tanti stop e infortuni che ne hanno minato la continuità fisica e di rendimento.Se dovesse arrivare una proposta da 40 milioni di euro, ecco che la dirigenza della Vecchia Signora potrebbe accettarla per finanziare il calciomercato in entrata. La Premier League osserva.

Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti sul futuro del brasiliano Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Douglas Luiz, uno dei colpi più onerosi dell’ultima sessione estiva da parte del calciomercato Juve e che non ha mai reso secondo le aspettative. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Douglas Luiz, sorpresa alla vigilia di Psv Juve: le ultimissime sul brasiliano dalla Continassa – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Infortunio Douglas Luiz, sorpresa alla vigilia di Psv Juve: le ultimissime sul brasiliano dalla Continassa. Tutti gli aggiornamenti verso il playoff (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia per la Juventus, che domani andrà di scena sul campo del Psv per il ritorno dei playoff di Champions League. In palio c’è un posto negli ottavi di finale. Inizia l’allenamento della #Juventus pre #Psv ?? In gruppo anche #Cambiaso e #DouglasLuiz ??? @BaridonMarco pic. 🔗juventusnews24.com

Continassa Juve: vigilia del derby d’Italia. Douglas Luiz salta l’Inter, ci saranno Cambiaso e Kelly - di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa Vigilia di Juve-Inter: Thiago Motta ha confermato in conferenza stampa la presenza di Kelly e Cambiaso mentre invece dovrà dare forfait Douglas Luiz. 🔗juventusnews24.com

Juventus-Monza, ancora 0 minuti per Douglas Luiz: Giuntoli sta meditando di cederlo per finanziare questo colpo - Come riportato da Tuttosport Cristiano Giuntoli vorrebbe cedere Douglas Luiz per fare cassa e tentare il super acquisto di Sandro Tonali. Il centrocampista della nazionale italiana e in forza al ... 🔗jmania.it

Juve, Douglas Luiz via per una offerta interessante. Verso Bologna: Tudor fa la conta - Il brasiliano resta sul mercato, a maggior ragione dopo lo sfogo di ieri: ma serve una offerta congrua e per ora non è arrivata. Emergenza verso Bologna, Tudor fa la conta in attacco e in difesa senza ... 🔗msn.com