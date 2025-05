Douglas Luiz sbugiardato da Bucciantini | Doveva stare zitto! Non ha mai giocato bene due partite di fila la colpa di questa brutta stagione è semplicemente sua

Douglas Luiz è stato sbugiardato così da Marco Bucciantini nell’intervista esclusiva a . Le sue dichiarazioniIntervistato in esclusiva da , il giornalista Marco Bucciantini ha parlato così di Douglas Luiz dopo lo sfogo sui social del brasiliano. Di seguito riportate le dichiarazioni del commentatore di Sky.Bucciantini – Ieri Douglas Luiz si è lasciato andare ad un lungo sfogo: che idea ti sei fatto di quanto accaduto?«In questo momento Doveva semplicemente stare zitto. Questo non è un momento in cui la Juventus può permettersi polemiche. Io fossi stato in lui non avrei detto nulla adesso ma, magari, a fine campionato se le voleva dire. Non è vero che non ha mai giocato: non ha mai giocato bene due partite di fila! Non siamo nemmeno riusciti a capire il suo ruolo. Lui forse è una mezz’ala in una squadra che non usa le mezz’ale. 🔗 Juventusnews24.com - Douglas Luiz sbugiardato da Bucciantini: «Doveva stare zitto! Non ha mai giocato bene due partite di fila, la colpa di questa brutta stagione è semplicemente sua» è statocosì da Marconell’intervista esclusiva a . Le sue dichiarazioniIntervistato in esclusiva da , il giornalista Marcoha parlato così didopo lo sfogo sui social del brasiliano. Di seguito riportate le dichiarazioni del commentatore di Sky.– Ierisi è lasciato andare ad un lungo sfogo: che idea ti sei fatto di quanto accaduto?«In questo momento. Questo non è un momento in cui la Juventus può permettersi polemiche. Io fossi stato in lui non avrei detto nulla adesso ma, magari, a fine campionato se le voleva dire. Non è vero che non ha mai: non ha maiduedi! Non siamo nemmeno riusciti a capire il suo ruolo. Lui forse è una mezz’ala in una squadra che non usa le mezz’ale. 🔗 Juventusnews24.com

Su altri siti se ne discute

Bucciantini: «Douglas Luiz doveva stare zitto in questo momento. Rosso Yildiz? Anche i trentenni sbagliano! Sostituirei Kelly in questo modo» – ESCLUSIVA - di Tommaso VotteroBucciantini in esclusiva. Le dichiarazioni del noto giornalista ed opinionista di Sky Sport sulla Juventus allenata dal mister Igor Tudor Marco Bucciantini, noto giornalista ed opinionista di Sky Sport, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni sui principali temi del momento in casa bianconera, anche e soprattutto in vista della prossima partita di Serie A contro il Bologna. 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz Juventus, potrebbe non essere convocato contro il Bologna? La rivelazione sulle sue condizioni e su cosa può accadere dopo lo sfogo social - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juventus, potrebbe non essere convocato contro il Bologna? Le dichiarazioni di Gianni Balzarini sul bianconero Il giornalista Gianni Balzarini ha commentato quello che potrebbe essere il futuro di Douglas Luiz dopo lo sfogo sui social concentrandosi sulla possibile presenza in Bologna–Juve. PAROLE – «Douglas Luiz è andato oltre, molto semplice. Questo mi porta a pensare che per la prossima partita non verrà convocato, vediamo. 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz Juventus e quel retroscena di mercato: «A gennaio poteva davvero dire addio ai bianconeri». Cosa è successo - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juventus e quel retroscena di mercato riguardante il brasiliano: «A gennaio poteva davvero dire addio ai bianconeri». Cosa è successo L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare di Douglas Luiz, centrocampista che la scorsa estate il calciomercato Juventus ha acquistato dall’Aston Villa e che non ha reso come ci si aspettava nella prima parte di stagione. 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Douglas Luiz pizzicato da Bucciantini: «Doveva stare zitto»; Serie A Femminile | Sampdoria-Juventus Women, HEAD TO HEAD. 🔗Ne parlano su altre fonti

QS - Juve, Douglas Luiz in uscita - Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998, è certamente una delle delusioni del mercato della Juventus: il giocatore, mai riuscito a giocare con continuità, e forse mai ambientatosi al ... 🔗tuttojuve.com

Juventus: operazione Douglas Luiz, ecco come sta il mediano - Le difficoltà tattiche di Douglas Luiz Il reparto di centrocampo della Juventus è piuttosto fluido, ma Douglas Luiz non è mai riuscito a trovare una posizione stabile.Thiago Motta lo ha ... 🔗msn.com

Douglas Luiz, l’incredibile dato che spiega il flop: ora 8 match per la rinascita - TORINO - Fuori Gatti, dentro Cambiaso e Douglas Luiz. La situazione infortuni della Juventus ha assunto nei mesi i connotati tipici della staffetta, con i vari interpreti bianconeri ormai abituati ... 🔗tuttosport.com