Douglas Luiz Juventus Nesti individua il problema | Dilagante la moda di preferire i social ai canali ufficiali ecco perché

Douglas Luiz Juventus, Nesti individua il problema dopo lo sfogo del centrocampista bianconero: le paroleCarlo Nesti ha analizzato a Radio Sportiva lo sfogo sui social del centrocampista della Juve Douglas Luiz e la possibile scelta dei bianconeri di multare il giocatore.PAROLE – «Le parole di Douglas Luiz sono un sfogo per la sua lunga assenza. Negli ultimi anni è Dilagante la moda di preferire i social ai canali ufficiali, non solo nel calcio. Questo succede perché esistono precisi diveti nel rilasciare interviste libere a radio, tv o giornali. Il codice etico dei bianconeri potrebbe portare a una sanzione nei confronti del brasiliano».

