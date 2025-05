Douglas Luiz Juve Paganini spara a zero | Per quanto è stato pagato deve stare zitto ma le colpe vanno distribuite in maniera giusta Su Tudor…

Douglas Luiz Juve, Paganini spara a zero sul centrocampista bianconero dopo lo sfogo sui social: tutte le parolePaolo Paganini ha analizzato a TMW Radio lo sfogo sui social del centrocampista bianconero Douglas Luiz e l’attuale momento della Juve.PAROLE – «E’ vero che la Juventus per come siamo abituati noi certe dichiarazioni non le avrebbe tollerate, ma è anche vero che dare tutto addosso a Motta non è giusto. Non mi sembra che con l’arrivo di Tudor la rosa della Juve abbia dato spettacolo. I problemi che c’erano, soprattutto in fase realizzativa, rimangono. Il problema non è stato solo Thiago Motta, ma anche come è stata costruita questa Juve. Douglas Luiz che parla.per quanto è stato pagato deve stare zitto, ma le colpe vanno distribuite in maniera giusta. La Juve ha fatto una stagione senza Bremer, e c’è una Juve con lui e senza di lui. 🔗 Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, Paganini spara a zero: «Per quanto è stato pagato deve stare zitto ma le colpe vanno distribuite in maniera giusta. Su Tudor…» sul centrocampista bianconero dopo lo sfogo sui social: tutte le parolePaoloha analizzato a TMW Radio lo sfogo sui social del centrocampista bianconeroe l’attuale momento della.PAROLE – «E’ vero che lantus per come siamo abituati noi certe dichiarazioni non le avrebbe tollerate, ma è anche vero che dare tutto addosso a Motta non è giusto. Non mi sembra che con l’arrivo di Tudor la rosa dellaabbia dato spettacolo. I problemi che c’erano, soprattutto in fase realizzativa, rimangono. Il problema non èsolo Thiago Motta, ma anche come è stata costruita questache parla.per, ma lein. Laha fatto una stagione senza Bremer, e c’è unacon lui e senza di lui. 🔗 Juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Paganini durissimo: «Douglas Luiz che parla… per quanto è stato pagato deve stare zitto. Dico questo sulla stagione della Juve» - di Redazione JuventusNews24Paganini duro sul caso Douglas Luiz: le dichiarazioni del giornalista sul centrocampista brasiliano A TMW Radio, Paolo Paganini ha parlato così del caso Douglas Luiz in bianconero. Il suo commento sul centrocampista della Juve. PAGANINI – «È vero che la Juventus per come siamo abituati noi certe dichiarazioni non le avrebbe tollerate, ma è anche vero che dare tutto addosso a Motta non è giusto. 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti sul futuro del brasiliano Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Douglas Luiz, uno dei colpi più onerosi dell’ultima sessione estiva da parte del calciomercato Juve e che non ha mai reso secondo le aspettative. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Douglas Luiz, sorpresa alla vigilia di Psv Juve: le ultimissime sul brasiliano dalla Continassa – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Infortunio Douglas Luiz, sorpresa alla vigilia di Psv Juve: le ultimissime sul brasiliano dalla Continassa. Tutti gli aggiornamenti verso il playoff (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia per la Juventus, che domani andrà di scena sul campo del Psv per il ritorno dei playoff di Champions League. In palio c’è un posto negli ottavi di finale. Inizia l’allenamento della #Juventus pre #Psv ?? In gruppo anche #Cambiaso e #DouglasLuiz ??? @BaridonMarco pic. 🔗juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Paganini: «Douglas Luiz stia zitto con quel rendimento»; Paganini: Kean troppo importante per il gioco della Fiorentina. Juve, ecco cosa penso del caso Douglas Luiz; RAI, Paganini sulla Juventus: Tutte le strade portano a Conte, entusiasmo incredibile; Paganini: Giuntoli ha abbassato il monte ingaggi, ma quello della Juve non è stato un gran mercato. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Paganini: "Douglas Luiz per quanto è stato pagato dovrebbe stare zitto. Fagioli? Vedremo cosa succederà" - Il giornalista ed esperto di mercato Paolo Paganini ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Kean subito titolare col Betis? "Kean è ... 🔗tuttojuve.com

Douglas Luiz via dalla Juve? Scenario definito in vista dell’estate: qual è la posizione della dirigenza bianconera sul brasiliano - Douglas Luiz via dalla Juve? Situazione chiara in vista dell’estate: ecco la posizione della dirigenza juventina sul centrocampista brasiliano Come riferito da Sportmediaset, il futuro di Douglas Luiz ... 🔗juventusnews24.com

QS - Douglas Luiz, per l'addio alla Juve possono bastare 40 milioni di euro - Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998, sarebbe tra i cedibili in casa Juventus: stando a quanto riportato dal "QS", il club bianconero prenderebbe in considerazione offerte ... 🔗tuttojuve.com