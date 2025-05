Douglas Luiz Juve futuro già segnato? Destinazione Premier League | il club bianconero fissa il prezzo per la cessione Cifre e dettagli

Douglas Luiz Juve, il centrocampista brasiliano è già ai saluti: cosa filtra sul suo futuroDopo l’ultimo sfogo social, Douglas Luiz è sempre più lontano dalla conferma alla Juventus. Il centrocampista brasiliano, infatti, sarebbe tra i cedibili in casa bianconera.Secondo quanto riportato dal QS, la Juve prenderebbe in considerazione offerte da 40 milioni di euro. Oltre alla pista Newcastle, l’ex Aston Villa piace in Premier League al Nottingham Forest ed alle due squadre di Manchester. Il suo futuro è sempre più in bilico. .com 🔗 Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, futuro già segnato? Destinazione Premier League: il club bianconero fissa il prezzo per la cessione. Cifre e dettagli , il centrocampista brasiliano è già ai saluti: cosa filtra sul suoDopo l’ultimo sfogo social,è sempre più lontano dalla conferma allantus. Il centrocampista brasiliano, infatti, sarebbe tra i cedibili in casa bianconera.Secondo quanto riportato dal QS, laprenderebbe in considerazione offerte da 40 milioni di euro. Oltre alla pista Newcastle, l’ex Aston Villa piace inal Nottingham Forest ed alle due squadre di Manchester. Il suoè sempre più in bilico. .com 🔗 Juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Douglas Luiz Juve, futuro già segnato? Novità sul centrocampista brasiliano: ecco la possibile destinazione in estate. Cosa filtra - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juve, futuro segnato? Novità sul centrocampista ex Aston Villa, che ha ancora mercato in Premier League Per inseguire il sogno Sandro Tonali a centrocampo il calciomercato Juve dovrà prima riuscire a piazzare Douglas Luiz. La stagione più che deludente del brasiliano, anche a causa dei numerosi infortuni, sembra aver già segnato il suo futuro. A riportarlo è Sport Mediaset. 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz Juve: lo sfogo sui social, il club infastidito e un futuro lontano da Torino? VIDEO di Chiara Aleati - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz Juve: ripercorriamo con Chiara Aleati quanto sta accadendo in casa bianconera dopo lo sfogo di Douglas Luiz sui social. Il VIDEO Si apre il caso Douglas Luiz in casa Juve. Dopo il commento del centrocampista brasiliano sui social, il club bianconero non ha per niente apprezzato i modi e i toni del bianconero il cui futuro potrebbe essere lontano da Torino. 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz via dalla Juve? Conferme sulla nuova destinazione in Premier League. Possibile assalto a giugno: cosa filtra sul futuro del centrocampista brasiliano - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz resta nel mirino dei club di Premier League. Uno in particolare è sulle tracce del calciatore bianconero Sta trovando riscontri anche in Inghilterra l’indiscrezione lanciata nelle ultime ore da Tuttosport: Douglas Luiz è finito nel mirino del Nottingham Forest in vista della prossima stagione. Il brasiliano ex Aston Villa, uno dei grandi flop stagionali in casa Juventus, è già in bilico e piace soprattutto ad Edu Gaspar, direttore sportivo del Forest che aveva cercato Douglas Luiz già due anni fa quando era all’Arsenal. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Douglas Luiz Juve, futuro già segnato? Il prezzo è fissato; Douglas Luiz Juve (Tuttosport):lo sfogo ha irritato il club!; Douglas Luiz Juve: futuro lontano da Torino? - VIDEO; Douglas Luiz Juve: come cambia il futuro dopo l'ultimo sfogo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Douglas Luiz Juve, futuro già segnato? Destinazione Premier League: il club bianconero fissa il prezzo per la cessione. Cifre e dettagli - Douglas Luiz Juve, il centrocampista brasiliano è già ai saluti: cosa filtra sul suo futuro Dopo l’ultimo sfogo social, Douglas Luiz è sempre più lontano dalla conferma alla Juventus. Il centrocampist ... 🔗juventusnews24.com

QS - Douglas Luiz, per l'addio alla Juve possono bastare 40 milioni di euro - Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998, sarebbe tra i cedibili in casa Juventus: stando a quanto riportato dal "QS", il club bianconero prenderebbe in considerazione offerte ... 🔗tuttojuve.com

Tra Douglas Luiz e Alisha è finito l’amore: lei vuole restare alla Juve, lui invece... - La calciatrice, per lui, aveva lasciato la sua fidanzata dell'epoca: Ramona Bachmann, sua compagna nella Nazionale svizzera con cui ha vissuto una love story per tre anni. Lehmann e Luiz avevano già ... 🔗gazzetta.it