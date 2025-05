Doppio tour alla scoperta di chiese e cappelle del territorio

alla presentazione in biblioteca comunale dell’iniziativa “Capodrise: chiese e meraviglie” promossa dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Azione Cattolica della parrocchia di Sant’Andrea Apostolo-Immacolata Concezione e la Pro loco rappresentata. 🔗 Casertanews.it - Doppio tour alla scoperta di chiese e cappelle del territorio Grande interesse e partecipazionepresentazione in biblioteca comunale dell’iniziativa “Capodrise:e meraviglie” promossa dall’AssessoratoCultura, in collaborazione con l’Azione Cattolica della parrocchia di Sant’Andrea Apostolo-Immacolata Concezione e la Pro loco rappresentata. 🔗 Casertanews.it

Approfondimenti da altre fonti

Tour del gusto alla scoperta delle più amate gastronomie di Reggio Calabria - Quante volte vi sarà capitato di non aver proprio voglia o tempo di spadellare in cucina, ma intanto vi stuzzica l'idea di deliziare il palato con gustose proposte culinarie. In nostro soccorso arrivano le gastronomie, antesignane dei moderni ristoranti e di prodotti d'asporto, che propongono... 🔗reggiotoday.it

Giroborghi 2025 a Castel Frentano: alla scoperta di chiese, palazzi storici e bocconotti [FOTO] - L'iniziativa 'Giroborghi 2025' inizia il suo viaggio da Castel Frentano. Domenica 16 marzo la comunità locale ha accolto il gruppo 'Borghi d'Abruzzo', che ha avuto l'opportunità di immergersi nella bellezza del centro storico e nell'atmosfera accogliente di Castel Frentano. La giornata è... 🔗chietitoday.it

“La Casa del Futuro”, a Milano un imperdibile tour immersivo alla scoperta dell'energia da fonte rinnovabile - Arriva in città il roadshow di eventi ideato e organizzato da Plenitude che offrirà al pubblico la possibilità di immergersi in un'esperienza interattiva grazie alla realtà virtuale, con l'obiettivo di far comprendere i benefici e le potenzialità degli impianti fotovoltaici domestici. Il tour... 🔗milanotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Doppio tour alla scoperta di chiese e cappelle del territorio; Il ritorno di Ville Aperte. Tour di primavera. Due weekend nella grande bellezza; Dai Vicoli al Cielo alla scoperta delle chiese del Centro Storico / Cultura / Home; Cioccolatò, le iniziative di Confesercenti: 15 visite guidate in città e tre incontri alla scoperta del cioccolato, fra storia, segreti, degustrazioni e incontri inaspettati. Ecco il programma. 🔗Cosa riportano altre fonti

Viaggio alla scoperta delle chiese. Si svelano cinque luoghi sacri: studenti (e non solo) come ciceroni - Bongiorno: "Si sposa con la nostra sfida della città Capitale della cultura". Visitare le chiese di Forlì avendo come guida studenti delle superiori e volontari per scoprirne i tesori e le bellezze. 🔗ilrestodelcarlino.it