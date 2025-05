Doppio gioco di coppia tra Hitch e 007 Fassbender-Blanchett come Mr e Mrs Smith

Più o meno a ogni spettatore di questo riuscito thriller matrimoniale verranno in mente i Brangelina, Pitt e Jolie agenti segreti con mitra e doppiette spianate nei corridoi di casa nel Mr. & Mrs. Smith di Doug Liman, 20 anni fa, quando Hollywood era energia di capitali a colpi di star. Qui la confezione è sobria, i coniugi dei Servizi sono eleganti, ma non in pelle nera, al posto di un arsenale c'è una pistola e "il sospetto", che la moglie sia responsabile del trafugamento del codice top-secret Severus (sì, c'è qualche ironia.), ha un arco di valenze allusive a partire da Hitchcock e attraverso la storia degli 007 del cinema: nel cast, con Fassbender-Blanchett londinesi in riduzione cinefila, c'è anche Pierce Brosnan. Doppio gioco, simulazione, ambiguità delle risposte, "internal affairs", tradimenti morbidi, sono le amate sponde in quarant'anni di cinema del regista di Erin Brockovich, Ocean's Eleven o The Informant, già dai tempi dell'esordio Sesso, bugie e videotape, tanto per ricordare di chi stiamo parlando.

Black Bag, un ‘doppio gioco’ di specchi. Soderbergh indaga la coppia come un’operazione di intelligence - Omnia vincit amor, sentenziava Virgilio nella decima Ecloga, l’amore batte tutto. In Black Bag, Steven Soderbergh prende il Vate veramente alla lettera, e lo lancia contro i servizi segreti britannici come una granata ma ricamata. Nel suo ultimo film, il regista di Traffic e di Ocean’s Eleven torna a giocare con il genere spionistico con la sua solita classe rarefatta cui il protagonista Michael Fassbender dà un volto perfetto, ancorché sosia del giovane Ennio Morricone. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il Doppio gioco di Soderbergh. Fassbender-Blanchett coppia di spie - Con Black Bag: Doppio gioco di Steven Soderbergh, in sala dal 30 aprile con Universal, non ci si annoia mai, nonostante le molte scene d’interno e la scarsa azione. Protagonista di questo film perfetto, a firma dell’autore di Sesso, bugie e videotape, è un’affiatata coppia di agenti segreti inglesi composta da George Woodhouse (Michael Fassbender) e dalla collega e moglie Kathryn (Cate Blanchett). 🔗quotidiano.net

«Black Bag – Doppio gioco», top secret a prova di coppia - Scene da un matrimonio, secondo Steven Soderbergh e David Koepp. Il regista – che dopo aver annunciato il ritiro per passare alla pittura, nel 2013, è più attivo che mai, […] The post «Black Bag – Doppio gioco», top secret a prova di coppia first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Il Doppio gioco di Soderbergh. Fassbender-Blanchett coppia di spie - Con Black Bag: Doppio gioco di Steven Soderbergh, in sala dal 30 aprile con Universal, non ci si annoia mai, nonostante le molte scene d’interno e la scarsa azione. Protagonista di questo film perfett ... 🔗msn.com

Black Bag - Doppio Gioco - Come nelle coppie. Dal punto di vista formale ... ComingSoon pubblica una clip in anteprima esclusiva di "Black Bag - Doppio Gioco", il nuovo spy movie diretto da Steven Soderbergh. 🔗comingsoon.it

