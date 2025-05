Dopo la partita si ferma a cena con la squadra | tornato a casa muore

Padovaoggi.it - Dopo la partita si ferma a cena con la squadra: tornato a casa muore Una disgrazia ha sconvolto nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio il mondo dello sport locale e dell'imprenditoria legata al mondo dei pellami e del calzaturiero. Un malore fulminante ha ucciso Dario Rigon, 64 anni di Vigonza. Lascia nello strazio la moglie Alessandra di 60 anni e i figli. 🔗 Padovaoggi.it

Thiago Motta torna sul ko in Coppa Italia con l’Empoli: «Non ci potevano essere scuse. Vi dico cosa è successo dopo quella partita» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta torna sul ko in Coppa Italia con l’Empoli: le dichiarazioni dell’ex allenatore della Juventus nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera Thiago Motta ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Di seguito le parole dell’ex allenatore della Juventus, esonerato nel corso dell’ultima sosta per le nazionali. Di seguito le sue parole su quanto successo dopo il ko con l’Empoli. 🔗juventusnews24.com

Udinese, Lovric dopo la vittoria sul Lecce: «E’ stata una partita sporca. Lucca? Vogliamo guardare avanti» - Il giocatore bianconero Sani Lovric ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn del match contro il Lecce e dell’episodio di Lucca. Le parole Il giocatore dell’Udinese, Sani Lovric, dopo la partita al Via del Mare contro il Lecce, ha commentato la gara ai microfoni di DAZN. Lovric ha parlato della gara e dell’episodio […] 🔗calcionews24.com

WWE: John Cena rompe il silenzio sui social dopo lo scioccante turn heel ad Elimination Chamber - John Cena è ufficialmente passato al lato oscuro e sta cercando di farlo capire al mondo nel suo stile criptico. Dopo aver chiuso Elimination Chamber schierandosi con The Rock e annientando Cody Rhodes, John si è rifiutato di dare spiegazioni durante la conferenza stampa post-show. Al contrario, il 16 volte campione del mondo ha lasciato cadere il microfono e se n’è andato, lasciando tutti a bocca aperta. 🔗zonawrestling.net

