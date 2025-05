Dopo il primo assaggio d' estate arriva un brusco calo delle temperature

L'anticiclone subtropicale favorirà condizioni di stabilità e tempo in prevalenza soleggiato fino a sabato sul Piemonte, con clima caldo e. Sarà soleggiato e caldo fino a sabato, ma da domenica arriveranno primi temporali, mentre da lunedì tempo instabile e deciso

La nipote di Antonio Greppi, primo sindaco di Milano dopo il 25 aprile: “Mio nonno un esempio da non dimenticare mai” - Milano – “Se il nonno fosse qui oggi, forse non riconoscerebbe più il suo Paese. Penso sarebbe inorridito. L’anniversario della Liberazione deve essere un punto fermo, per non dimenticare le faticose conquiste per la libertà. Ce n’è bisogno, soprattutto ora. Che cosa sanno i ragazzi e cosa si fa per loro? Sono sempre meno i testimoni, coloro che hanno vissuto “quella“ paura, prima che la Liberazione arrivasse. 🔗ilgiorno.it

Pagelle Psv Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo - di Marco BaridonPagelle Psv Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno dei playoff di Champions League 2024/25 Pagelle Psv Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno dei playoff di Champions League 2024/25 TOP: Cambiaso, Kelly, Conceicao FLOP: McKennie VOTI Al termine del match Leggi su Juventusnews24.com 🔗juventusnews24.com

Primo giorno in Vaticano per il Papa dopo il ricovero. L'esperto: “Cosa farà a Pasqua” - Primo giorno a casa per Papa Francesco dopo le dimissioni dal Gemelli. Il Pontefice, come hanno spiegato sabato i medici che lo hanno avuto in cura per trentotto giorni, affronta la convalescenza a Santa Marta nella sua stanza, la 201. Le disposizioni prevedono una convalescenza di due mesi, niente sforzi, né incontri di grandi folle. A Santa Marta Bergoglio prosegue anche le fisioterapie. Oggi il Vaticano non ha diffuso bollettini, ma è arrivato un messaggio del Pontefice dedicato agli anziani in occasione della presentazione del ‘Vatican Longevity Summit: sfidare l'orologio del tempo' ... 🔗iltempo.it

