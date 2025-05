Dopo il Canada effetto Trump anche sull’Australia? I laburisti tornano in vantaggio sul polo di centro destra

Trump – che hanno sconvolto gli Usa e massacrato le Borse – Dopo aver portato alla vittoria in Canada dell’economista liberale Mark Carney, potrebbe avere secondo alcuni analisti un identico effetto su un altro paese del Commonwealth: l’Australia, così lontana ma così vicina nel sentimento di paura rispetto alle politiche del miliardario che fa registrare un calo del Pil Usa dello 0,3%. A pesare sulla scelta degli elettori potrebbero essere infatti – secondo gli analisti – più i timori legati alle mosse di Washington, a cominciare dai dazi, che i dossier interni. Con l’attuale premier, il laburista Antony Albanese (a destra nella foto), dato in vantaggio nei sondaggi contro il leader dei Liberali Peter Dutton, da molti visto come troppo allineato al presidente americano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Dopo il Canada effetto Trump anche sull’Australia? I laburisti tornano in vantaggio sul polo di centro destra I primi 100 giorni di– che hanno sconvolto gli Usa e massacrato le Borse –aver portato alla vittoria indell’economista liberale Mark Carney, potrebbe avere secondo alcuni analisti un identicosu un altro paese del Commonwealth: l’Australia, così lontana ma così vicina nel sentimento di paura rispetto alle politiche del miliardario che fa registrare un calo del Pil Usa dello 0,3%. A pesare sulla scelta degli elettori potrebbero essere infatti – secondo gli analisti – più i timori legati alle mosse di Washington, a cominciare dai dazi, che i dossier interni. Con l’attuale premier, il laburista Antony Albanese (anella foto), dato innei sondaggi contro il leader dei Liberali Peter Dutton, da molti visto come troppo allineato al presidente americano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

