Donnarumma Inter fa volare il PSG in Champions ma il futuro resta un rebus | Le sue prestazioni non lasciano più nessuno indifferente in Premier

Donnarumma Inter, fa volare il PSG in Champions League ma il futuro resta un rebus: occhio all'Interesse dei club della Premier League

Accostato al calciomercato Inter in ottica futura, qualora arrivasse ad essere in scadenza di contratto col PSG, Gianluigi Donnarumma continua il suo percorso straordinario in Champions League. Il portiere italiano è stato protagonista dell'ennesima prestazione super tra i pali nella sfida vinta l'altro ieri contro l'Arsenal. La Gazzetta dello Sport, rifacendosi a quanto scritto in Francia da L'Equipe, pone il focus sul futuro dell'estremo difensore azzurro, che rimane ancora incerto. Il dialogo col club francese per il rinnovo di contratto è ripreso, ma non mancano i club Interessati a lui, soprattutto dalla Premier League.

Per l'Equipe, la questione della sua permanenza a Parigi non si pone più.

Donnarumma Inter, il futuro può attendere: intanto fa gioire il PSG. La situazione - di RedazioneDonnarumma Inter, il futuro può attendere: intanto fa gioire il PSG. La situazione legata al portiere della Nazionale Accostato al calciomercato Inter in ottica futura, Gianluigi Donnarumma è il volto dell’approdo alle semifinali di Champions League del PSG. I parigini hanno vinto il doppio confronto contro l’Aston Villa e una buona fetta di qualificazione porta la firmare del portiere della Nazionale. 🔗internews24.com

