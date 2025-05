Donna in fuga senza patente Inseguita nel traffico e denunciata

patente e neppure avviato le pratiche per ottenere il foglio rosa. Ma nonostante questo particolare, evidentemente un “dettaglio“ per la Donna, ha ripreso lo scooter continuando a girare per la città. Ma gli agenti della polizia locale che l’hanno fermata addirittura dopo un inseguimento nel traffico cittadino l’hanno così denunciata per recidiva nella guida senza patente e il veicolo è stato posto sotto sequestro. Dal punto di vista amministrativo le sono state elevate sanzioni per il? mancato arresto all’alt degli agenti, passaggio con il semaforo rosso, guida pericolosa, violazione della segnaletica stradale per un ammontare complessivo di circa mille euro. 🔗 Lanazione.it - Donna in fuga... senza patente. Inseguita nel traffico e denunciata Non le era stata sufficiente la pesante sanzione di qualche mese fa. La cinquantenne spezzina è tornata alla guida pensando di aver saldato tutti i precedenti illeciti amministrativi dimenticando però un particolare: non ha ancora conseguito lae neppure avviato le pratiche per ottenere il foglio rosa. Ma nonostante questo particolare, evidentemente un “dettaglio“ per la, ha ripreso lo scooter continuando a girare per la città. Ma gli agenti della polizia locale che l’hanno fermata addirittura dopo un inseguimento nelcittadino l’hanno cosìper recidiva nella guidae il veicolo è stato posto sotto sequestro. Dal punto di vista amministrativo le sono state elevate sanzioni per il? mancato arresto all’alt degli agenti, passaggio con il semaforo rosso, guida pericolosa, violazione della segnaletica stradale per un ammontare complessivo di circa mille euro. 🔗 Lanazione.it

Su altri siti se ne discute

Guida senza patente un'auto rubata, in fuga dai carabinieri per 10 chilometri: condannato a 3 anni - SENIGALLIA – Fuggire dai carabinieri che lo avevano inseguito per dieci chilometri costa caro ad un 21enne sorpreso alla guida di una automobile rubata da un garage e senza aver mai preso la patente in vita sua. Il giovane, di origine polacca e residente in Basilicata, in trasferta nelle Marche... 🔗anconatoday.it

In auto senza patente, con merce e carte rubate rubate e un coltello: denunciati un uomo e una donna - Dovranno rispondere dei reati di ricettazione in concorso, porto di armi od oggetti atti a offendere e guida senza patente un uomo di 40 anni e una donna di 52 denunciati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pescara. Proseguono costanti e intensificate le operazioni dei militari... 🔗ilpescara.it

Fuga con la Panda a Manduria finisce male, schianto contro un pilastro: il conducente senza patente - Due giovani arrestati a Manduria per resistenza a Pubblico Ufficiale dopo una fuga spericolata in auto. 🔗notizie.virgilio.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Donna in fuga... senza patente. Inseguita nel traffico e denunciata; Forza il posto di blocco per poi darsi alla fuga zigzagando nel traffico. Ancora una volta ‘beccata’ senza patente perché mai conseguita; Donna senza patente fugge all'alt dei carabinieri: inseguimento folle, poi esce dall'auto brandendo una zappa; Fuga e folle inseguimento. Trio condannato a sei anni. 🔗Ne parlano su altre fonti

Forza il posto di blocco per poi darsi alla fuga zigzagando nel traffico. Ancora una volta ‘beccata’ senza patente perché mai conseguita - Questa volta oltre che di una denuncia penale per recidiva nella guida senza patente, dovrà rispondere di una sfilza di contestazioni amministrative per circa 1000 euro che passano dal mancato arresto ... 🔗msn.com

Senza patente si schianta contro madre e figlia e le uccide: Margherita Di Liddo era incinta al settimo mese - L'incidente il 4 aprile. L'uomo alla guida di una delle auto coinvolte ha 67 anni: avrebbe invaso la corsia opposta ... 🔗today.it

Madre e figlia incinta morte in uno scontro, l'uomo alla guida era senza patente - Lo schianto ha spezzato le vite di Rosa, Margherita e del bimbo che non è mai nato: si sarebbe chiamato Marco. Le autopsie, svolte anche sul feto di 26 settimane dal professor Francesco Introna ... 🔗ansa.it