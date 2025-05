Donald Trump scandalo Chatgate | Mike Waltz pronto alle dimissioni

Mike Waltz, e il suo vice Alex Wong lasceranno i loro incarichi alla Casa Bianca. Lo riferisce l'emittente "Cbs" citando fonti a conoscenza della questione, secondo cui un annuncio ufficiale in tal senso è atteso per oggi. Il mese scorso Waltz era finito sotto accusa dopo aver creato una chat su Signal, includendo per errore il direttore della rivista "The Atlantic",Jeffrey Goldberg, rivelando il contenuto di una discussione riservata con alti funzionari della sicurezza nazionale sui piani per un attacco militare contro obiettivi Houthi in Yemen. Successivamente Goldberg ha pubblicato il suo resoconto, omettendo inizialmente i dettagli operativi, tuttavia dopo che il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, la direttrice dell'Intelligence nazionale, Tulsi Gabbard, e il direttore della Cia, John Ratcliffe, hanno negato che informazioni riservate fossero state condivise sulla chat, ha deciso di pubblicare anche quelle informazioni, che includevano la tempistica degli attacchi e i pacchetti di armi utilizzati.

