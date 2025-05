Donald Trump | Possibilità di Accordo sui Dazi con la Cina alle Nostre Condizioni

Donald Trump ha ribadito che ci sono "probabilità molto buone di raggiungere un Accordo" sui Dazi con la Cina. "Ma lo faremo alle Nostre Condizioni e dovrà essere equo", ha dichiarato partecipando al programma televisivo Newsnation.Il tycoon ha inoltre affermato di avere "potenziali" accordi con India, Corea del Sud e Giappone sulle tariffe, sottolineando in ogni caso che i negoziati sono in corso. Secondo il presidente Usa, oltre 100 Paesi attendono di raggiungere un Accordo sui Dazi con gli Stati Uniti. "Siamo in una posizione di forza", ha affermato. "Faremo ottimi accordi e, laddove non li faremo, li stabiliremo noi". 🔗 Quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, Donald Trump: «Aspetto Zelensky per firmare l’accordo sulle terre rare» - «Aspetto venerdì Zelensky per firmare l’accordo sulle terre rare». Dopo le anticipazioni del Financial Times e Agence France-Presse, Donald Trump ha confermato come Stati Uniti e Ucraina hanno raggiunto un’intesa sul tema. L’intesa dovrebbe prevedere la cessione di risorse naturali da parte di Kyiv, in cambio del sostegno americano per proseguire il conflitto. Il patto riguarda anche il settore minerario, inclusi petrolio e gas, con gli Usa pronti a rinunciare a richieste economiche sulle entrate derivanti dallo sfruttamento di tali risorse, che potrebbero ammontare a 500 miliardi di dollari. 🔗lettera43.it

Donald Trump e l’arte del brutto accordo - Il presidente statunitense ha un’idea di politica estera che deriva dalla sua esperienza da imprenditore. Un approccio che mostra i suoi limiti nei negoziati con leader autoritari come Vladimir Putin e Kim Jong-un. Leggi 🔗internazionale.it

Trump è ottimista sulla Cina: "Sempre andato d'accordo con Xi". Possibilità di esenzioni ai dazi del 10% - Il presidente degli Stati Uniti difende la sua politica tariffaria. Sta «funzionando molto bene», ha affermato, nonostante la Cina abbia aumentato i dazi sui prodotti statunitensi al 125%, in una guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali. [embed_post id="2024187"] «Stiamo andando molto bene», ha dichiarato Trump in un post sul suo social network Truth. «Molto emozionante per l’America. 🔗feedpress.me

