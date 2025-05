Donald Trump perde un pezzo | Michael Waltz si dimette dopo lo scandalo Signal

Michael Waltz ha rassegnato oggi le dimissioni da consigliere per la sicurezza nazionale, dopo settimane di crescente pressione politica e mediatica per il cosiddetto “Chatgate”, lo scandalo esploso in seguito alla diffusione di conversazioni riservate su Signal che coinvolgevano alcuni dei vertici dell’amministrazione Trump.Al centro della bufera, una chat di gruppo creata da Waltz per coordinare un’operazione militare contro i ribelli Houthi nello Yemen. Nella chat erano presenti alti esponenti del governo, tra cui il vicepresidente JD Vance, i segretari Pete Hegseth e Marco Rubio, e i vertici di CIA e intelligence. Ma per un errore clamoroso, tra i destinatari è stato incluso anche un giornalista, che ha poi reso pubblici dettagli sensibili delle discussioni: orari, obiettivi e strumenti dell’attacco, oltre a commenti politici sulla gestione del conflitto. 🔗 Thesocialpost.it - Donald Trump perde un pezzo: Michael Waltz si dimette dopo lo scandalo Signal ha rassegnato oggi le dimissioni da consigliere per la sicurezza nazionale,settimane di crescente pressione politica e mediatica per il cosiddetto “Chatgate”, loesploso in seguito alla diffusione di conversazioni riservate suche coinvolgevano alcuni dei vertici dell’amministrazione.Al centro della bufera, una chat di gruppo creata daper coordinare un’operazione militare contro i ribelli Houthi nello Yemen. Nella chat erano presenti alti esponenti del governo, tra cui il vicepresidente JD Vance, i segretari Pete Hegseth e Marco Rubio, e i vertici di CIA e intelligence. Ma per un errore clamoroso, tra i destinatari è stato incluso anche un giornalista, che ha poi reso pubblici dettagli sensibili delle discussioni: orari, obiettivi e strumenti dell’attacco, oltre a commenti politici sulla gestione del conflitto. 🔗 Thesocialpost.it

