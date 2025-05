Donald Trump la mossa clamorosa | chi sarà l' ambasciatore Usa all' Onu

Donald Trump ha annunciato su Truth che nominerà il consigliere per la sicurezza Mike Waltz il prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump ad interim."I nomi di un sostituto sono stati discussi alla Casa Bianca per settimane, ma il progetto di rimuovere Waltz potenzialmente già questa settimana ha preso piede negli ultimi giorni", ha spiegato Politico citando fonti vicine alla Casa Bianca. "Attualmente, una delle scelte principali" per sostituire Waltz "è l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, che sta guidando i negoziati con Russia, Iran e Hamas a Gaza", ha aggiunto il media americano riportando quanto appreso da fonti vicine al dossier. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, interpellata da Politico al proposito ha sottolineato che "non risponderemo alle indiscrezioni di fonti anonime". 🔗 Liberoquotidiano.it - Donald Trump, la mossa clamorosa: chi sarà l'ambasciatore Usa all'Onu ha annunciato su Truth che nominerà il consigliere per la sicurezza Mike Waltz il prossimodegli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Marco Rubio, segretario di Stato americano,consigliere per la sicurezza nazionale diad interim."I nomi di un sostituto sono stati discussi alla Casa Bianca per settimane, ma il progetto di rimuovere Waltz potenzialmente già questa settimana ha preso piede negli ultimi giorni", ha spiegato Politico citando fonti vicine alla Casa Bianca. "Attualmente, una delle scelte principali" per sostituire Waltz "è l'inviato speciale di, Steve Witkoff, che sta guidando i negoziati con Russia, Iran e Hamas a Gaza", ha aggiunto il media americano riportando quanto appreso da fonti vicine al dossier. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, interpellata da Politico al proposito ha sottolineato che "non risponderemo alle indiscrezioni di fonti anonime". 🔗 Liberoquotidiano.it

