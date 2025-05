Don Francesco Cristofaro | gli appuntamenti di maggio tra messe e presentazioni del libro Luce sul mio cammino

Francesco Cristofaro, sacerdote, scrittore e comunicatore spirituale tra i più seguiti in Italia, ha annunciato alcuni dei principali appuntamenti che lo vedranno impegnato nel mese di maggio 2025. Un calendario ricco di occasioni per incontrarlo di persona, partecipare alla Santa Messa da lui presieduta e scoprire il suo nuovo libro, "Luce sul mio cammino", pubblicato da Rizzoli.Il tour inizierà domenica 5 maggio a Reggio Calabria, presso la Parrocchia Santa Maria della Neve – RIPARO, con la Santa Messa alle ore 18, seguita dalla presentazione del libro.Domenica 12 maggio, l'autore sarà a Conversano (Bari), presso la Parrocchia Sant'Andrea Apostolo, in via Mucedola 3. Anche in questo caso, l'appuntamento è alle ore 19 per la celebrazione e l'incontro.Il giorno successivo, lunedì 13 maggio, Don Francesco farà tappa a Mottola (Taranto), presso la Parrocchia San Pietro Apostolo in via G.

Suggestiva Via Crucis a Simeri: la comunità si raccoglie nel Venerdì Santo guidata da don Francesco Cristofaro - Un’atmosfera carica di raccoglimento, fede e intensa partecipazione ha avvolto le vie del centro storico di Simeri, in Calabria, dove si è tenuta la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo, organizzata dalla parrocchia guidata da don Francesco Cristofaro. Un momento sentito e partecipato, che ha coinvolto l’intera comunità parrocchiale in una delle manifestazioni religiose più toccanti della Settimana Santa. 🔗laprimapagina.it

Lunedì dell’Angelo. Don Francesco Cristofaro: ognuno è chiamato ad annunciare il Vangelo - Nel giorno che segue la Pasqua, Don Francesco Cristofaro, noto sacerdote e comunicatore spirituale, ha voluto lanciare un messaggio semplice ma profondo sui social: “Buon lunedì dell’Angelo… ognuno di noi è chiamato ad annunciare il vangelo.” Una frase essenziale che racchiude il significato autentico di questa giornata, spesso conosciuta più per le scampagnate che per la sua radice evangelica. Il Lunedì dell’Angelo, infatti, commemora l’incontro tra le donne e l’angelo al sepolcro vuoto, simbolo dell’annuncio della resurrezione. 🔗laprimapagina.it

A Reggio Calabria presentato il nuovo libro di Don Francesco Cristofaro: “Luce sul mio cammino” - Un evento ricco di spiritualità, amicizia e partecipazione quello tenutosi a Palazzo San Giorgio in occasione del Martedì Santo Nella suggestiva cornice dell’Aula Consiliare di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, si è svolta martedì scorso la presentazione del nuovo libro di Don Francesco Cristofaro, “Luce sul mio cammino. Viaggio nella misericordia del Signore”, edito da BUR Rizzoli. 🔗laprimapagina.it

Papa Francesco, l’omaggio dei fedeli e il ricordo di Don Cristofaro: migliaia alla tomba a Santa Maria Maggiore - Mentre la Chiesa cattolica si prepara all’elezione del nuovo Pontefice, il ricordo di Papa Francesco continua a toccare il cuore di milioni di fedeli. La sua ... 🔗laprimapagina.it

Presentazione reggina per il nuovo libro del sacerdote catanzarese Don Francesco Cristofaro - Sarà presentato domani martedì 15 aprile alle ore 18 a Palazzo San Giorgio in Reggio Calabria l’ultimo libro di Don Francesco Cristofaro, sacerdote catanzarese, conduttore radio-televisivo che ... 🔗catanzaroinforma.it