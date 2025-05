Don Antonio Zanotti | Non ho abusato di quel ragazzo lui mi ha costretto a toccarlo nelle parti intime e a dargli viagra

toccarlo nelle parti intime. È questa la. 🔗 Leggo.it - Don Antonio Zanotti: «Non ho abusato di quel ragazzo, lui mi ha costretto a toccarlo nelle parti intime e a dargli viagra» Era attaccato a lui in modo morboso, tanto da seguirlo nei suoi viaggi. Voleva dormire con lui altrienti s sarebbe ucciso. E l'ha anche obbligato a. È questa la. 🔗 Leggo.it

Don Antonio Zanotti: «Non ho abusato di quel ragazzo, lui mi ha costretto a toccarlo nelle parti intime e a da; Bergamo, padre Zanotti accusato di violenza sessuale. “Quel ragazzo ha dormito con me due volte”; Padre Zanotti, accusato di abusi e maltrattamenti: “Sono io la vittima, lui era ossessionato da me”; Padre Zanotti e gli abusi: «Aiutammo quel ragazzo, così iniziò la nostra rovina». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Don Antonio Zanotti: «Non ho abusato di quel ragazzo, lui mi ha costretto a toccarlo nelle parti intime e a dargli viagra» - Era attaccato a lui in modo morboso, tanto da seguirlo nei suoi viaggi. Voleva dormire con lui altrienti s sarebbe ucciso. E l'ha anche obbligato a toccarlo nelle parti intime. È questa ... 🔗msn.com

Bergamo, padre Zanotti accusato di violenza sessuale. “Quel ragazzo ha dormito con me due volte” - I fatti contestati risalgono agli anni fra il 2015 e il 2018. La vittima è un ospite della comunità Oasi di Antegnate fondata dal frate ... 🔗msn.com