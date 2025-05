Dolcesale di Langhirano | la festa dei 30 anni di Pieter

festa dei 30 anni di Pieter, Chef e titolare di Dolcesale di Langhirano. Pieter ha pensato di festeggiare con amici e clienti il suo compleanno, ricambiando i tanti messaggi di auguri ricevuti, offrendo una serata con cibo e allegria! Un bel modo per festeggiare con gli amici, i clienti e i. 🔗 Parmatoday.it - Dolcesale di Langhirano: la festa dei 30 anni di Pieter Ladei 30di, Chef e titolare didiha pensato di festeggiare con amici e clienti il suo compleanno, ricambiando i tanti messaggi di auguri ricevuti, offrendo una serata con cibo e allegria! Un bel modo per festeggiare con gli amici, i clienti e i. 🔗 Parmatoday.it

Mara Sattei si sposa: il sì tra le lacrime dopo la proposta alla festa dei 30 anni. Ecco chi è il futuro marito - Mara Sattei convolerà presto a nozze. Questo weekend infatti la cantautrice romana, all’anagrafe Sara Mattei, ha ricevuto una proposta di matrimonio dal suo fidanzato, che l’ha sorpresa di fronte agli amici proprio nel giorno della festa per i suoi 30 anni. A dare la notizia sui social è stato il fratello di Mara, Thasup, noto producer musicale, che ha condiviso coi fan alcune istantenee della proposta. 🔗open.online

Suono stereo e giochi di luce per ogni festa: speaker Tronsmart Bang, approfitta del coupon da 30€ - Tronsmart Bang è un altoparlante portatile pensato per offrire un’esperienza audio potente e coinvolgente, ideale per feste, viaggi e momenti di relax all’aperto. Con una potenza di 60W e la tecnologia Bluetooth 5.3, assicura un suono stereo bilanciato, bassi profondi e una connessione stabile, migliorando la qualità di riproduzione anche in ambienti ampi. Grazie al coupon da 30€ disponibile su Amazon, diventa una delle migliori opzioni per chi cerca un diffusore versatile e performante a un prezzo conveniente. 🔗lanazione.it

Francesca Michielin compie 30 anni e annuncia una grande festa all’Arena di Verona - Francesca Michielin – Ph. Alessandro TrevesMILANO – A pochi giorni dalla sua partecipazione alla 75° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Fango in Paradiso”, dal 12 febbraio in radio, in digitale e in formato cd singolo per Columbia Records/Sony Music Italy, Francesca Michielin, che proprio oggi festeggia il suo 30esimo compleanno, annuncia i nuovi ospiti che saliranno sul palco dell’Arena di Verona in occasione di “michielin30 – tutto in una notte”. 🔗lopinionista.it

