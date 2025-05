Dolce&Gabbana portano a Roma l' Alta Moda

Roma. E a ospitare gli appuntamenti saranno luoghi come Castel Sant'Angelo, la storica Via Veneto, il Foro Romano, Villa Adriana a Tivoli, con chiusura infine in un luogo iconico della capitale, ma per il momento tenuto segreto alla stampa. Di certo non sarà il Colosseo, hanno oggi assicurato l'amministratore delegato e il direttore generale della maison, nel corso della conferenza stampa di presentazione nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, degli eventi Dolce&Gabbana Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria in programma a Roma dal 12 al 16 luglio e patrocinati da Roma Capitale. Presenti il sindaco Roberto Gualtieri con l'assessore capitolino alla Moda, Alessandro Onorato, l'amministratore delegato e il direttore generale della maison, Alfonso Dolce e Fedele Usai.

