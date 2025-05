.com - Dj Exy presenta Cronache De Roma, old and new school Capitolina in un unico progetto

Dj Exy, producer e djno attivo da anni nella scena e nei locali capitolini, pubblica il suo primo producer album ufficiale e lo fa unendo la nuova e la vecchia scena ma in unambizioso che vedrà un disco e un documentario raccontare laHip Hop. “De” è unvisionario che punta a celebrare l’identità musicale della capitale.Fra le voci del disco troviamo DJ Stile e DJ Baro, Danno (Colle der Fomento), Suarez (Gente de Borgata), Fetz Darko (Giuda Fellas), Mystic One (TruceKlan), Grezzo Esselover, Metal Carter (TruceBoys), il promettente Numi, Zinghero (TruceKlan), Benetti DC, figura storica della scenana, Spampy, Sgravo e Wiser (Dead Poets), Lord Madness, Denay (Scimmie del Deserto), Er Drago, William Pascal (Do Your Thang) e i fratelli emergenti Yamba e Black Damo. 🔗 .com